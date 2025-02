Tradimento anticipazioni: Yeşim e il doppio imbroglio a Tarik

I telespettatori di Tradimento lo hanno già capito: pur di ottenere denaro, Yeşim Denizeren (Asena Girişken) è disposta a tutto. Persino a mentire al suo amato “Murat“. Non a caso, nelle prossime puntate della dizi turca, la madre di Öykü (Masal Ayşe Gençer) si renderà protagonista di molteplici inganni ai danni di Tarik Yenersoy (Mustafa Uğurlu)…

Tradimento, news: Yeşim e l’ennesimo ricatto di Oltan

La trama si accenderà quando Elmas Heves (Defne Samyeli), l’avvocata divorzista assunta da Güzide Özgüder (Vahide Perçin), avrà bisogno di installare uno spyware nel cellulare di Tarik per scoprire dove ha nascosto i suoi soldi all’estero. Dato che un tentativo di Oylum (Feyza Sevil Güngör) non andrà a buon fine, Elmas chiederà aiuto a Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), con il quale avrà stretto una misteriosa alleanza.

Oltan non esiterà così ad aiutare Elmas. In che modo? Passerà al ricatto con Yeşim e minaccerà di svelare a Tarik che, in passato, ha cercato di frequentare altri facoltosi uomini prima di “incastrarlo” con la gravidanza di Öykü. A quel punto, a Yeşim non resterà altra scelta se non quella di assecondare il Kaşifoğlu Senior e manderà a “Murat” una mail che conterrà un link in grado di installare lo spyware. Questa non sarà però l’unica azione sporca della Denizeren…

Tradimento, spoiler: Yeşim e il patto con Nihal

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, Tarik riuscirà a cacciare di casa Güzide. E farà sì che Yeşim, Öykü e İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan), la zia dell’amante, si trasferiscano nella dimora della sua vecchia famiglia. Tuttavia, una volta che si sarà stabilita lì, Yeşim scoprirà che Tarik non intende vivere con loro, né darle dei soldi con cui sostentarsi.

Dato che avrà sperperato tutti i suoi risparmi, Yeşim deciderà dunque di accettare un piano che le proporrà Nihal, una donna con la quale Tarik avrà avuto un’avventura all’inizio della loro relazione. In pratica, Nihal vorrà che Tarik creda che dalla loro notte di sesso sia nata la figlia Melis per chiedergli 500.000 lire turche in cambio del suo silenzio. E per portare avanti la messinscena avrà bisogno di alcuni capelli di Öykü, che farà passare come quelli di Melis affinché il test del DNA risulti positivo.

Tradimento, trame: la reazione di Tarik

Appena Nihal prometterà di darle metà della cifra, Yeşim darà alla donna alcuni capelli della figlia, gli stessi con i quali Nihal ricatterà Tarik: quest’ultimo, come previsto, sarà abbastanza sorpreso da ricorrere subito al test del DNA e resterà sgomento appena scoprirà che il risultato è positivo. Tuttavia, la reazione di Yenersoy sarà differente rispetto a quella che le due alleate si aspettavano.

Oltre a non volere avere nulla a che fare con Melis, Tarik dirà a Nihal che è disposto a darle soltanto 200.000 lira turche. E, ottenuto il suo sì, le farà firmare un patto di riservatezza per non portare mai alla luce la sua paternità. Soldi che Melis prenderà ma che, a sorpresa, non vorrà condividere con Yeşim, che così resterà con un pugno di mosche in mano!

Questo passaggio della trama si rivelerà fondamentale anche per un altro aspetto: grazie allo spyware installato sul pc, Elmas scoprirà che Tarik ha un’altra figlia. E, come se non bastasse, avrà la certezza che uno dei conti esteri dell’uomo è a Tahiti.

Da un lato la prima scoperta sarà ovviamente errata, ma Elmas non potrà di certo immaginare l’inganno orchestrato da Yeşim e Nihal. Dall’altro, l’avvocatessa metterà subito al corrente Güzide delle novità. E l’ex giudice reagirà con una sonora risata beffarda appena capirà che Tarik potrebbe avere un altro erede.

Il tutto avverrà mentre Ümit (Cem Sürgit) avrà registrato un dialogo piuttosto compromettente tra le furfanti Yeşim e Nihal…