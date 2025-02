Tradimento anticipazioni: Yeşim in carcere, ecco perché

Yeşim Denizeren (Asena Girişken) non riuscirà a farla franca a lungo per l’omicidio di Burcu Karaman (Merve Altınkaya). Nelle prossime puntate di Tradimento, la “compagna” di Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) finirà infatti in manette per il crimine che ha commesso. E tutto partirà dall’ennesimo dispetto cattivo e gratuito fatto alla “rivale in amore” Güzide Özgüder (Vahide Perçin).

Tradimento, news: Yeşim e il dispetto a Güzide

Come vi abbiamo anticipato in precedenza, Tarik caccerà di casa Güzide e permetterà di vivere lì a Yeşim con la figlia Öykü (Masal Ayşe Gençer) e la zia İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan). Tuttavia, Yenersoy sceglierà di non vivere sotto lo stesso tetto della compagna, per la quale proverà ancora del risentimento, e prenderà possesso di una camera nel lussuoso albergo di Behram Dicleli (Aras Aydın).

A causa di questa scelta, Tarik non potrà dunque impedire a Yeşim di compiere l’ennesima azione avventata e scellerata ai danni di Güzide. Dato che sarà stata cacciata via di casa in fretta e furia, l’ex giudice si metterà in contatto con la Denizeren poiché vorrà recuperare i numerosi libri che le appartengono. Yeşim darà quindi il suo benestare, ma brucerà gli stessi con un grandissimo rogo appena la “nemica” arriverà nell’abitazione. Ciò farà dunque scattare la vendetta di Güzide…

Tradimento, trame: l’arresto di Yeşim

Eh dì: dato che alcuni dei quei libri avevano uno stretto valore sentimentale, Güzide deciderà di passare al contrattacco. Senza esitare fornirà dunque alla polizia i filmati della videosorveglianza della metropolitana in cui è morta Burcu recuperati da Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin). Dagli stessi, sarà dunque chiaro che Yeşim si trovava in compagnia della donna poco prima che finisse sotto un treno.

Una posizione, quella della Denizeren, che si aggraverà ulteriormente quando i poliziotti sentiranno un audio della stessa Yeşim intenta ad affermare, a Tolga e a Oylum (Feyza Sevil Güngör), che non possono dimostrare il suo coinvolgimento nell’omicidio perché Burcu è morta in un punto cieco per le riprese. Elementi che faranno scattare il mandato di arresto immediato per la donna!

Tradimento, spoiler: Yeşim in carcere ma…

Nonostante il pronto intervento del riluttante Tarik, che si muoverà come suo avvocato difensore soltanto per il bene di Öykü, Yeşim dovrà dunque restare in carcere fino alla prima udienza. E lì le sue compagne di cella non le renderanno la vita facile, visto che pretenderanno in cambio un suo costosissimo bracciale pur di darle da mangiare. Ovviamente, nonostante i vari interrogatori ai quali verrà sottoposta, Yeşim non si dichiarerà mai colpevole della morte di Burcu (di cui è invece davvero responsabile).

Proprio per questo, al termine della prima udienza, il giudice non chiuderà definitivamente il caso, ma deciderà di farla uscire su cauzione in attesa di ulteriori indagini. Cauzione che corrisponderà a circa due milioni di lire turche e che, ovviamente, dovrà pagare Tarik (al corrente della colpevolezza della donna).

Tarik non sarà per niente d’accordo con questa decisione, anche se alla fine sborserà la cifra per permettere a Oyku di stare con la madre. Un escamotage narrativo grazie al quale Yesim tornerà in libertà! Seguici su Instagram.