Tradimento anticipazioni: Yeşim va a letto con Oltan!

Occhi puntati su Yeşim Denizeren (Asena Girişken) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. L’amante di Tarık/Murat Yenersoy (Mustafa Uğurlu) finirà infatti a letto con il losco Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) e qualcuno si renderà immediatamente conto di ciò che ha fatto…

Tradimento, news: Tarik porta via Oyku

La storyline partirà a qualche giorno di distanza dall’incidente d’auto nel quale è rimasta coinvolta Güzide Özgüder (Vahide Perçin). Turbata dal modo in cui avrà reagito Tarik di fronte alla possibilità di perdere per sempre la moglie, l’insicura Yeşim si lascerà sopraffare dalla sua gelosia e finirà per ascoltare i consigli interessati di Burcu (Merve Altınkaya), che la spronerà a mettersi in contatto con una “santona” che possa aiutarla a preparare una vera e propria “fattura mortale” per Güzide.

Tuttavia, Burcu tenderà un altro dei suoi tranelli a Yeşim: chiederà ad un suo complice di devastare completamente la casa di Güzide. Quest’ultima non esiterà dunque a dare la colpa a Yeşim una volta che verrà dimessa dall’ospedale e troverà la sua villa messa completamente sottosopra. Ovviamente, Tarik non crederà all’accusa di Güzide, almeno fino a quando non vedrà che la piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer) ha sul polso un orologio regalato proprio dall’ex moglie.

A quel punto, anche se Yeşim cercherà di spiegargli di aver preso quell’oggetto prima del furto, del quale lei non si è macchiata, Tarik non crederà a nessuna delle parole della sua amante. E per tutta risposta porterà via Oyku di casa, senza dire a Yeşim dove stanno andando.

Tradimento, spoiler: Yeşim va a letto con Oltan, ecco perché

Disperata per la situazione venutasi a creare, Yeşim si troverà nel giro di pochissime ore anche senza un tetto sotto il quale abitare. Le fondamenta dell’edificio del suo appartamento staranno infatti dando dei segnali di cedimento e la polizia darà ordine immediato di evacuazione. Dopo aver trovato sistemazione a casa di un’amica di Burcu, Yeşim sarà quindi ossessionata dall’idea di trovare Oyku.

Inconsapevole del fatto che Tarik ha portato la bambina a casa di Ozan (Yusuf Çim), trasferitosi a sua volta nella villa di Güzide dopo un litigio col padre, Yeşim sarà disposta a tutto pur di riavere la figlioletta con sé. Visto che non riuscirà più a trovare il suo cellulare, poiché Burcu glielo avrà nascosto, penserà di rivolgersi ad Oltan.

E così, dopo avergli chiesto di fare il possibile per ritrovare Tarik e Oyku, Yeşim ci concederà a Oltan. Tramite il dialogo sarà anche abbastanza intuibile che non è la prima volta che i due finiscono a letto insieme.

Tradimento, trame: Yeşim rischia di essere scoperta ma…

Ad ogni modo, il tradimento di Yeşim ai danni di Tarik potrebbe avere le ore contate. Appena assunto da Oltan per supervisionare i suoi cantieri, Ozan si presenterà sulla barca dell’imprenditore e riconoscerà sul tavolo la scarpa di Yeşim, la stessa che Oltan avrà chiesto ai suoi uomini di aggiustare dopo che si sarà rotto un tacco.

Essendogli stato impedito l’accesso nella barca, visto che Yeşim e Oltan saranno ancora a letto insieme, Ozan andrà da Tarik e lo metterà al corrente di ciò che pensa stia succedendo tra la donna e Kaşifoğlu. Tarik non crederà però alle parole del figlio e lo accuserà di stare nuovamente mentendo per mettere in cattiva luce Yeşim.

Insomma, almeno per ora Tarik si fiderà ancora di Yeşim, anche se continuerà a tenerla lontano da Oyku… ma fino a quando? Seguici su Instagram.