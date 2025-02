Tradimento: Güzide sulle tracce di İpek | Anticipazioni

Nel corso dei prossimi episodi di Tradimento, Güzide Özgüder (Vahide Perçin) si renderà protagonista di un bel gesto nei riguardi dell’amico Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal). L’ex giudice deciderà infatti di cercare di rintracciare İpek, la figlia dell’uomo.

Tradimento, news: Sezai e il rapporto interrotto con İpek

La storyline partirà nel momento in cui Sezai rivelerà a Güzide che İpek non gli rivolge più la parola perché lo considera responsabile del suicidio della madre. Con le lacrime agli occhi, l’avvocato dirà infatti alla Özgüder che, circa quindici anni prima, ha accusato ingiustamente la consorte di averlo tradito con un uomo più giovane. Parole infondate che hanno generato l’inaspettata reazione della donna che, schiacciata dal modo in cui il suo nome era stato sporcato, ha scelto di togliersi la vita.

Una confessione, quella di Sezai, che riempirà di tristezza Güzide. Non a caso, dato il modo in cui l’avvocato le sarà stato accanto nelle sue infinite battaglie legali con Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), la donna deciderà di aiutarlo. E il suo obiettivo principale sarà quello di mettersi in contatto con İpek per capire se abbia davvero chiuso per sempre ogni tipo di rapporto con il padre.

Tradimento, spoiler: Güzide decide di rintracciare İpek

In tal senso, possiamo anticiparvi che Güzide chiederà ad un suo conoscente di cercare tutte le İpek che si sono trasferite in Canada negli ultimi anni. Una ricerca abbastanza difficile, dato che la trentenne figlia di Sezai potrebbe avere addirittura cambiato cognome pur di affrancarsi dal padre.

Proprio per questo, al fine di non illudere l’avvocato qualora non dovesse trovare delle corrispondenze, Güzide sceglierà di muoversi nella massima riservatezza. E non informerà Sezai delle sue ricerche, almeno fino a quando una donna, che si presenterà con il cognome Carter, le scriverà una mail per confermarle che è İpek, l’unica erede di Okuyan.

Tradimento, trame: Sezai decide di raggiungere İpek ma…

A quel punto, dato che in poche righe la ragazza sembrerà preoccuparsi del fatto che il padre sia o meno in salute, Güzide metterà al corrente Sezai delle sue indagini. L’uomo mostrerà dunque gratitudine nei riguardi della sua amica, ma al tempo stesso sottolineerà che le poche parole scritte da İpek non sono per forza un sinonimo di apertura della figlia nei suoi riguardi.

Non a caso, per appurare meglio la questione, Sezai sceglierà di acquistare un biglietto per l’America per andare da İpek ed avere un incontro chiarificatore con lei; tuttavia, un imprevisto gli impedirà almeno per ora di andare avanti nel suo proposito. Di cosa si tratterà? Seguici su Instagram.