Un posto al sole: Fusco dà di matto e compie un gesto terribile! | Anticipazioni

Nelle prossime puntate di Un posto al sole ci saranno diverse escalation di tensione. Una, come si è già ampiamente capito, riguarda la storyline di Michele Saviani (Alberto Rossi), che si avvia verso un “destino imprevedibile e crudele“. L’altra vedrà sotto i riflettori il primario Daniele Fusco (Marco Mario De Notaris), che finora è riuscito a essere molto lucido ma che in un futuro molto vicino darà praticamente di matto!

Come già sappiamo, Rossella ha ripreso in mano la sua vita quando ha deciso di denunciare Fusco, ma ora la palla passerà alla sua collega Enrica: a fine mese, per quest’ultima sarà arrivato il momento di denunciare anche lei il losco medico e unirsi così a Rossella nella sua battaglia. Nel recente passato, Enrica non ha trovato il coraggio di andare avanti: che questa sia finalmente la volta buona?

Detto ciò, i fuochi d’artificio veri e propri scatteranno a inizio marzo: Fusco riceverà un avviso di garanzia e, di fronte a tale inaspettata (e brutta) novità, perderà il controllo e rischierà di “esplodere”, fino a compiere un gesto potenzialmente terribile… Di cosa si tratterà? Lo sapremo tra pochi episodi! Seguici su Instagram.