La Promessa: Pelayo dà una chance a Catalina ma… | Anticipazioni

Risvolto positivo per Catalina de Lujan (Carmen Asecas) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. La donna riceverà infatti una chance dall’ex fidanzato Pelayo Gomez de la Serna (Michel Tejerina), ma dovrà comunque rispettare una sua condizione. Vediamo insieme di che cosa si tratta…

La Promessa, news: Catalina decide di cercare Pelayo

Appena ritornerà a vivere a La Promessa, dopo aver ricevuto le scuse della matrigna Cruz Ezquerdo (Eva Martin), Catalina manifesterà infatti al fratello Manuel (Arturo Sancho) la volontà di andare in cerca di Pelayo per capire se tra di loro possa esserci una possibilità di riappacificazione. Conclusione alla quale la donna arriverà quando Adriano Garcia (Ibrahim Al Shami), nonostante una notte di passione trascorsa con lei, deciderà di chiudere la loro frequentazione, comprendendo che la Lujan non si è ancora lasciata alle spalle il fidanzamento con il conte di Anil.

Visto che si interrogherà a fondo sulle parole di Adriano, Catalina comprenderà dunque che il suo cuore non ha mai smesso di battere per Pelayo. Per questo andrà a cercarlo all’improvviso, senza informare Cruz, né tanto meno il padre Alonso (Manuel Regueiro) delle sue intenzioni. Appena si troverà faccia a faccia con Gomez de la Serna, Catalina andrà però incontro ad una grossa sorpresa…

La Promessa, trame: Pelayo è caduto in disgrazia

Pelayo avrà perso quasi tutte le sue ricchezze, a causa dei pettegolezzi che si saranno sparsi sul suo conto sia per la rottura con Catalina e sia per il coinvolgimento nel traffico illegali di armi: una disgrazia della quale avrà dato l’intera colpa a Catalina, convinto del fatto che fosse stata proprio lei a metterlo in cattiva luce con la stampa. Nel momento in cui la Lujan gli rivelerà che è stata Cruz a muovere le fila di tutto, mettendo persino lei in cattiva luce, Pelayo si ammorbidirà nei riguardi della sua ex e le darà occasione di spiegarsi.

A quel punto, pur non rivelandogli di aver avuto una piccola liaison con Adriano, Catalina farà presente a Pelayo che non ha mai smesso di pensare a lui e gli proporrà di tornare insieme a lei a La promessa per comprendere se possano riallacciare pian pianino la loro relazione.

La Promessa, spoiler: Pelayo dà una chance a Catalina ma…

Quale sarà però la risposta di Pelayo? Sorpreso dall’apertura di Catalina nei suoi confronti, Gomez de la Serna dirà di non essere pronto a ritornare a La Promessa, ma sarà ben disposto a dare un’ulteriore chance alla sua storia d’amore con Catalina e le chiederà di trattenersi con lui nella sua residenza per capire se possano ricucire quanto c’è stato tra di loro.

Catalina non si sentirà di rifiutare tale controproposta, anche perché in cuor suo vorrà stare a sua volta lontana dalla tenuta familiare pur di non avere ancora a che fare con le interferenze di Cruz. Questa decisione sarà però saggia? Seguici su Instagram.