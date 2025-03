Beautiful, anticipazioni 13 marzo: tra Ridge ed Eric parte la grande sfida!

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 13 marzo 2025

R.J. e Brooke si confrontano sui punti di vista di Eric e Ridge. Ridge è riconoscente al padre per essere riuscito dove lui ha sempre fallito con R.J., ma cerca di convincerlo che non è necessario che si metta alla prova con una nuova linea. Lo stilista invita il padre a realizzare alcuni modelli con R.J. per la propria linea d’alta moda, così da collaborare tutti insieme.

Eric, tuttavia, persiste nell’idea di aver bisogno di un’ultima grandiosa collezione. Ridge così propone una sfida: realizzeranno entrambi una collezione di alta moda, a decidere quale delle due entrerà in produzione sarà una selezione di loro compratori. Padre e figlio sembrano galvanizzati da questa nuova competizione… Seguici su Instagram.