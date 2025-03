Beautiful, anticipazioni 29 marzo: Taylor aggiorna Ridge su Steffy e i bambini

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 29 marzo 2025

Dopo aver parlato con Finn, Taylor aggiorna Ridge su Steffy e i bambini, trovandolo con Brooke. Nonostante la palpabile tensione tra le due donne, tutti e tre esprimono preoccupazione per la situazione tra Steffy e Finn. L’unico modo che quest’ultimo ha per allontanare Sheila è farle capire che non vuole avere nulla a che fare con lei. Intanto Deacon sorprende Sheila con uno scenario romantico a Il Giardino, chiuso apposta per avere modo di dimostrarle il suo amore… Seguici su Instagram.