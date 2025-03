Beautiful, anticipazioni dal 23 al 29 marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 23 a sabato 29 marzo 2025

A casa di Steffy, Finn e sua madre Li affrontano il trauma causato da Sheila. Li esprime tutto il suo odio nei confronti della donna e il dolore per il legame che Sheila ha con Finn. Lo esorta a essere fermo nel tenerla lontana, avvertendolo che qualsiasi esitazione potrebbe darle l’opportunità di continuare a minacciare la loro famiglia. Finn ribadisce di volere Sheila fuori dalla sua vita, ma nel suo atteggiamento traspare ancora una certa ambiguità emotiva.

Thomas e Hope vivono un momento di intimità nel salotto di lui. Hope appare combattuta tra il desiderio di lasciarsi andare ai sentimenti e la paura di ferirlo, mentre Thomas le dichiara il suo amore incondizionato e la rassicura, dicendole che saprà aspettarla fino a quando sarà pronta ad aprirsi completamente a lui.

Ai tavoli de “Il Giardino”, Sheila decide di affrontare Deacon per ringraziarlo: ha scoperto che è stato lui a garantirle la libertà grazie ai favori del giudice Evan Scott, un suo vecchio amico. Inoltre, ha capito che Deacon crede sinceramente che lei sia cambiata e meriti di essere amata. Ora Sheila pretende di sapere con esattezza perché lui abbia fatto tanto per lei. Deacon la invita nel suo appartamento per parlarne lontano da orecchie indiscrete e, una volta soli, le confessa di amarla. Guardandolo negli occhi, Sheila capisce che dice la verità.

Liam si presenta a casa di Finn portando con sé la bambola preferita di Kelly, da spedire in Europa. Dopo aver parlato con Steffy, sa che Finn sta per inviarle alcune cose. Finn, però, reagisce con freddezza e gli intima di smettere di contattare Steffy, ribadendo che quella è la sua famiglia. Liam, però, non si lascia intimidire e risponde che anche lui fa parte di quella famiglia, aggiungendo che Kelly è in pericolo se Finn non riesce a tagliare ogni legame con Sheila.

Ridge e Brooke si interrogano sull’ostinazione di Eric nel voler portare a termine la sua ultima collezione. Anche Carter è perplesso: i costi sono troppo elevati per gestire contemporaneamente due collezioni di alta moda. Eric, nel frattempo, ha un nuovo episodio doloroso a causa dell’artrite, che gli impedisce di disegnare. Donna cerca di dissuaderlo dal proseguire la sua sfida con Ridge, ma Eric è irremovibile. A quel punto sopraggiunge R.J., che, rimasto solo con Donna, le dice che è arrivato il momento di rivelare a Ridge la verità sulle condizioni di salute di Eric.

Poco dopo, Finn riceve una visita inaspettata: Taylor è tornata dall’Europa e, come già fatto da Li, lo esorta ad affrontare la questione Sheila se vuole ricostruire il suo matrimonio con Steffy. Alla Forrester, intanto, Carter informa Brooke e Ridge che, per poter finanziare entrambe le collezioni, sarà necessario effettuare tagli consistenti al budget delle altre linee. Brooke teme che questi tagli possano danneggiare la linea di moda di Hope, mentre Carter, pur preoccupato, si oppone all’idea di escludere Eric. Ridge, invece, è sempre più convinto che questa sia l’unica soluzione possibile: suo padre deve accettare di passare il testimone a lui e limitarsi a un ruolo da mentore per le nuove generazioni della Forrester. Tuttavia, Ridge inizia a sospettare che Eric gli stia nascondendo qualcosa. I tre decidono quindi di parlare con R.J. per scoprire la verità.

R.J. è sempre più in ansia per la salute del nonno e ha deciso di confidarsi con suo padre, ma Donna cerca ancora di dissuaderlo, sottolineando quanto sia importante per Eric riuscire a completare la sua ultima collezione. Grazie al suo incoraggiamento, R.J. è più determinato che mai a sostenere il nonno nella realizzazione del suo progetto.

Sheila esprime ancora una volta la sua gratitudine a Deacon e si prepara a lasciare Los Angeles per non creargli problemi con la sua famiglia. Tuttavia, Deacon la trattiene. Nel frattempo, Taylor, dopo aver parlato con Finn, insiste affinché tronchi ogni rapporto con Sheila: solo così Steffy e i bambini potranno tornare a casa. Finn afferma di volerlo fare, ma il legame con la madre biologica continua a tormentarlo.

Ridge e Brooke si sostengono a vicenda parlando dei loro figli. Ridge sente molto la mancanza di Steffy, ma spera che rimanga in Europa e che Finn non la raggiunga, convinto che finché lui resterà a Los Angeles, Sheila non rappresenterà un pericolo per lei. Brooke, invece, è preoccupata per Hope e spera che riesca a ritrovare un equilibrio dopo la fine del suo matrimonio con Liam. Mentre si abbracciano, sopraggiunge Taylor. Dopo i primi convenevoli, il discorso torna su Finn, e i tre concordano che il ritorno di Steffy dipende unicamente da lui e dalla sua capacità di tagliare ogni legame con Sheila.

A “Il Giardino”, ormai chiuso ai clienti, Deacon organizza una cena romantica per Sheila, rievocando una serata trascorsa insieme quando lei era ancora ricercata. Sheila, ora donna libera, accantona temporaneamente il proposito di stare lontana da lui per proteggere la sua famiglia. Sheila lo ringrazia ancora per tutto ciò che ha fatto per lei, perché grazie a lui non solo spera di poter ricostruire un legame con Finn e il nipotino Hayes, ma anche di avere un futuro con lo stesso Deacon.

Taylor, già provata per la difficile situazione di Steffy e dei suoi nipoti, viene a sapere da Ridge e Brooke che tra Hope e Thomas c'è stato un ulteriore avvicinamento dopo il loro bacio a Roma, al punto che Brooke li ha sorpresi a letto insieme. Taylor, infastidita dal fatto che nessuno le abbia detto nulla, si allarma per il figlio: ricorda i momenti oscuri vissuti da Thomas in passato a causa della sua ossessione per Hope e teme che un'eventuale delusione possa farlo ricadere in quel baratro. Decide quindi di affrontarlo e, trovandolo abbracciato a Hope, gli esprime tutte le sue preoccupazioni. Thomas cerca di rassicurarla, dicendo che ora è felice e che ha tutto sotto controllo. Ma Taylor non si tranquillizza: è convinta che Hope lo stia usando in modo egoistico e che, nonostante la fine del matrimonio con Liam, non abbia alcuna intenzione di impegnarsi seriamente con lui.