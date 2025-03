Beautiful, anticipazioni USA: (quasi) tutti contro Luna, ma Finn rinuncerà a sua figlia?

Nelle puntate americane di Beautiful, il pruriginoso segreto in seno alla famiglia Finnegan è esploso ed ora è il tempo delle conseguenze. Come già vi abbiamo rivelato, Finn ha scoperto di essere il padre di sua cugina, Luna Nozawa, concepita durante una notte di passione vissuta, a diciotto anni, con quella che è sua zia, Poppy Nozawa.

All’epoca quest’ultima viveva ospite di sua sorella Li, che tentava di dare una possibilità alla parente per costruirsi una vita a suo avviso decente. Ma all’epoca Poppy era una giovane donna che conduceva una vita disinibita e dipendente dalle droghe. Tuttavia, visto che durante l’infanzia di Finn aveva avuto pochi contatti col nipote, l’occasione era servita ai due per avvicinarsi, sicuramente un po’ troppo!

Così, una notte, una delle loro solite conversazioni sul tetto della casa si era conclusa con un incontro intimo scabroso, che poi i due hanno taciuto per anni. Sebbene poco tempo dopo il fatto avesse rivelato di essere incinta, Poppy aveva assicurato a Finn che non fosse lui il padre e il giovane si era fidato.

La verità, però, è venuta a galla nel momento peggiore: Luna è stata condannata per due omicidi e per il rapimento, e tentato omicidio, di Steffy. Grazie all’intervento di Bill Spencer, però, la ragazza ha visto trasmutata la sentenza a vita ai domiciliari, presso la villa dell’editore.

Quello che sarebbe dovuto restare un segreto, però, non è stato tale a lungo, visto che Finn ha scoperto la nuova collocazione della ragazza, misteriosamente scomparsa dalla prigione. Ora l’uomo è desideroso di ricreare un rapporto con Luna, convinto che, se avesse potuto farle da padre, la giovane mai sarebbe diventata una criminale.

Dal canto suo Luna ha visto la rivelazione come una nuova speranza: mai aveva sentito una connessione col suo supposto padre biologico, l’ex rockstar fallita Tom Starr (proprio la vergogna di essere sua figlia l’aveva spinta a farlo fuori, sperando di farsi passare come figlia di Bill) e il fatto che Finn, il suo adorato cugino, sia il suo vero genitore, potrebbe rappresentare una svolta e, magari, in qualche modo, la possibilità di tornare un giorno libera.

Luna, però, non aveva fatto i conti con Steffy e i Forrester: Ridge e Taylor, preoccupati per l’incolumità della figlia, l’hanno addirittura spinta a lasciare subito il marito, certi che Finn, il quale aveva già faticato nel rinunciare a una connessione con Sheila Carter, mai potrebbe scrollarsi di dosso il legame con Luna.

Steffy tuttavia, fiduciosa nei confronti del consorte, ha voluto restare al suo fianco, anche perché convinta che Luna sarebbe rimasta in prigione a vita, lontana per sempre da loro. Scoperto, però, l’aiuto offerto a Luna da parte di Bill, Steffy si è precipitata a confrontarsi con entrambi, inveendo sull’editore per aver supportato la persona che ha provato ad ucciderla.

Steffy ha messo in chiaro a Luna che mai potrà avere un rapporto con Finn e che mai le sue scuse sull’infanzia con l’inaffidabile Poppy potranno mai giustificare le sue azioni, specie vista la fredda crudeltà espressa mentre si è divertita a torturarla durante la prigionia.

Finn, messo in mezzo, ha finito per schierarsi con la moglie, sostenendo che i crimini commessi da Luna non possono evitarle la prigione. A scompigliare le carte, però, un puntualissimo imprevisto: Luna ha ottenuto la grazia, proprio grazie ai contatti ai piani alti di Bill. Con Luna di nuovo a piede libero, Finn deciderà davvero di non avere più niente a che fare con lei?

Intanto la paternità di Luna ha portato ad un altro doloroso e inevitabile confronto, quello tra Poppy e Li. Quest’ultima, sconvolta dall’osceno segreto, ha attirato l’ignara sorella nel proprio studio, rivelando ben presto di essere a conoscenza di quello che la parente ha osato fare in casa sua, a suo figlio, a quello che è sempre stato suo nipote, per quanto adottivo. Li, che aveva deciso di concedere una nuova chance al rapporto con la sorella, si è dimostrata disgustata e in preda ad una sete di vendetta.

Li ritiene che suo figlio sia stato violato: sebbene maggiorenne e consenziente, restava comunque un ragazzino, che l'adulta Poppy avrebbe dovuto tutelare e amare in un modo ben diverso. Desiderosa di vendicare la perversione della sorella, Li si è spinta a metterle le mani al collo, decisa a strangolarla!