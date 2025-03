Fiction Rai e Mediaset primavera 2025, tutte le serie che vedremo

La stagione delle fiction Rai e Mediaset non è ancora finita; anzi, prima di concludersi ha in serbo molte emozioni con una serie di nuovi titoli pronti a conquistare il pubblico nei prossimi mesi.

Partiamo da Rai 1, la rete che anno dopo anno si è guadagnata l’affetto e la fiducia del pubblico italiano, offrendo almeno tre titoli a settimana. La settimana scorsa ha fatto il suo debutto l’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, la longeva fiction con protagonista Francesca Chillemi nel ruolo di Suor Azzurra, che ha subito riottenuto la fiducia degli spettatori.

Tra le novità più interessanti figura Costanza, la serie tratta dalla saga letteraria di Alessia Gazzola, in arrivo domenica 30 marzo. La protagonista è Miriam Dalmazio, nei panni di una giovane dottoressa dell’Istituto di Paleopatologia, disciplina che studia le malattie del passato analizzando resti umani. Nel cast sarà presente anche Marco Rossetti.

Prima di questa nuova uscita, Rai 1 riporterà sullo schermo Morgane – Detective Geniale con la quarta stagione. La brillante investigatrice francese tornerà dal 18 marzo con nuovi casi da risolvere e il suo inconfondibile stile.

Tra le produzioni più attese c’è Fuochi d’Artificio, un drama storico previsto per aprile che promette di coinvolgere il pubblico con una narrazione intensa e appassionante. Inoltre, salvo variazioni dell’ultimo minuto, dovrebbe debuttare anche Gerri, il poliziesco più volte rimandato con Giulio Beranek e Valentina Romani, protagonisti di una storia ricca d’azione e mistero.

Infine, in attesa della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani, prevista per il prossimo inverno, Rai 1 proporrà in anteprima il remake americano Doc, che debutterà a maggio e ha già ottenuto il rinnovo per una seconda stagione negli Stati Uniti.

Anche Canale 5 ha in programma produzioni di grande interesse, che mescolano thriller, sentimenti e storie ispirate alla cronaca. Dopo Le Onde del Passato, il thriller con Anna Valle e Giorgio Marchesi, è in arrivo Il Turco, attesissima miniserie in costume con Can Yaman nel ruolo di un soldato ottomano. Si tratta di una produzione di ampio respiro, caratterizzata da un forte impatto visivo e narrativo, attesa anche a livello internazionale.

Dai canali ufficiali Mediaset è stata inoltre annunciata la nuova fiction Alex Bravo, che segna il ritorno sulla televisione generalista di Marco Bocci. Dopo la sua esperienza in Rai nel 2021, l’attore sarà il protagonista di una serie poliziesca in cui interpreterà un agente fuori dagli schemi, brillante e carismatico, destinato a lasciare il segno.

È atteso il debutto di Tutto quello che ho, nuova serie con Vanessa Incontrada nei panni di Lavinia, un’avvocata e madre coraggiosa determinata a far luce sulla misteriosa morte della figlia. Nel cast figura anche Marco Bonini, che interpreta il marito della protagonista, convinto che l’uomo arrestato sia effettivamente il colpevole e che il caso possa considerarsi chiuso, in contrasto con la determinazione della moglie a scoprire la verità.

Per quanto riguarda la dizi turca Tradimento, con protagonista Vahide Perçin, la serie, che puntata dopo puntata si è guadagnata fin da subito la leadership del pomeriggio, è stata confermata anche per l’appuntamento serale della domenica.

Con un mix di storie emozionanti, misteri intriganti e grandi interpreti, la fiction italiana continua dunque a offrire narrazioni intense, perfette per accompagnare il pubblico anche nelle serate primaverili!