Il paradiso delle signore 9, anticipazioni 11 marzo: Tancredi, nuova proposta a Rosa

Anticipazioni puntata Il paradiso delle signore 9 di martedì 11 marzo 2025

Umberto discute con Italo dell’informazione ricevuta su Adelaide, ma continua a tenere la verità nascosta a Odile. Nel frattempo, la GMM decide di anticipare il lancio della collezione per mettere in difficoltà il Paradiso, mentre la Furlan chiede a Delia di incontrarsi il giorno seguente per parlarle di una questione personale.

Tancredi arriva inaspettatamente al Paradiso per proporre a Rosa una nuova opportunità di lavoro. Intanto, una telefonata di Marta insospettisce Enrico, ma qualcuno la sta osservando di nascosto. Nel frattempo, Marcello prende la decisione di affrontare Tancredi…