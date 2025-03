Il paradiso delle signore, anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile 2025

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile 2025

Il grande magazzino milanese si prepara al lancio della nuova collezione e la scelta della nuova modella genera tra tutti molto entusiasmo. Divisa tra le richieste di Roberto per il Paradiso Market e la nuova offerta di Tancredi, Rosa è alla ricerca di un’altra casa: Irene le propone una soluzione. Adelaide, intanto, ha preso una decisione importante sull’operazione, ma Umberto vuole che Marta e Odile la convincano a fare diversamente. Alla Galleria Milano Moda, Tancredi e Giulia pensano di coinvolgere Rita per una nuova vendetta nei confronti di Botteri. Nel frattempo, Rosa comunica a Marcello che si trasferisce da Irene e Delia.

Marcello sente la mancanza di Rosa, anche se con il fratello cerca di mostrarsi distaccato; invece, lei è contenta di essersi trasferita dalle sue colleghe. Delia confessa alle amiche i suoi veri sentimenti per Botteri, mentre in redazione si discute sul tema e sulla testimonial del nuovo servizio fotografico. Matteo e Odile, sempre più vicini, incontrano il produttore cinematografico Guido Castelli che rimane particolarmente colpito dalla ragazza. A Villa Guarnieri Adelaide si prepara alla partenza, fa un importante regalo alla figlia e si assicura che Enrico si prenda cura di Marta. Nel frattempo, a Milano sta arrivando Lea, la cognata di Enrico.

Lea è arrivata da Venezia, dice a Enrico di aver nascosto Anita per delle minacce ricevute e aggiunge che sarà necessario trovare un luogo più sicuro per tutti loro. Marta ne parla a Umberto, che, però, non si fida di Lea e la tiene d’occhio per studiare i suoi movimenti. Durante una cena in Villa, Adelaide nota qualcosa di particolare nel rapporto tra Odile e Guido Castelli, il produttore cinematografico. Al Paradiso, nel frattempo, Concetta apre gli occhi a Botteri sui sentimenti di Delia e lo stilista decide di invitarla a cena. Enrico condivide con Marta le sue preoccupazioni: per proteggere la figlia e la cognata dovrà fare una scelta molto sofferta.

Agata riceve molti complimenti per il servizio fotografico, ma quelli di Mimmo le fanno particolarmente piacere e decide di invitarlo al cinema. La scoperta che Rosa non vive più con Marcello spinge Tancredi a confessare a Umberto qualcosa di inaspettato. In vista della firma del contratto, Odile si chiarisce con Guido, il quale indaga sul suo rapporto con Matteo. Nel frattempo, Marcello incita Matteo a manifestare i propri sentimenti a Odile. Enrico sta per partire per l’America con Anita e Lea, ma un’emergenza a Villa Guarnieri, un improvviso malore di Adelaide, cambia la situazione.

Alfredo ha ultimato la culla per il piccolo di casa Amato, così Salvo promette ad Elvira una sorpresa. Si avvicina la cena con Botteri e Delia è particolarmente agitata in vista della loro serata romantica. Al Paradiso si discute sulla scelta della foto per promuovere la nuova collezione, mentre Rita fa alle veneri un doloroso ma "necessario" annuncio. Nel frattempo, a causa di uno spiacevole imprevisto, Agata scopre una verità che non immaginava affatto. Le condizioni di salute di Adelaide sono peggiorate e non può lasciare Milano: serve un medico che possa intervenire con urgenza.