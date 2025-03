Il paradiso delle signore: Delia e Gianlorenzo, la cena romantica si avvicina | Spoiler

Dopo il plagio della Galleria Milano Moda a danno del Paradiso delle signore, la situazione parrà essere rientrata al grande magazzino e anche gli animi delle Veneri e di Gianlorenzo Botteri (Luca Ferrante) sembrano essersi distesi: il Paradiso avrà insomma ritrovato l’entusiasmo e la voglia di ricominciare nonostante tutto!

In questo clima di ritrovata serenità, Delia (Ilaria Maren) sentirà che è arrivato il momento di confessare alle amiche i suoi veri sentimenti per Botteri, mentre in redazione si discuterà sul tema e sulla testimonial del nuovo servizio fotografico: chi sarà questa volta?

Al Paradiso, nel frattempo, Concetta (Gioia Spaziani) aprirà gli occhi a Botteri sui sentimenti della Venere artista del capello e lo stilista deciderà di invitarla a cena. Sarà finalmente la volta buona?

Sta di fatto che, quando si avvicinerà la cena con Gianlorenzo, Delia sarà particolarmente agitata in vista della sua serata romantica: ce la faranno i nostri eroi a scambiarsi il primo bacio?