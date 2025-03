Il paradiso delle signore: ecco chi è il padre di Odile, la verità ad aprile!

Come tutti gli anni, Il paradiso delle signore concluderà la sua attuale stagione all’inizio di maggio e, dunque, fino ad allora la maggior parte delle storie narrate dovrà arrivare a compimento, salvo che non si voglia lasciare qualcosa di “aperto” per la prossima annata (in partenza il prossimo mese di settembre).

Tra le trame in cerca di finale, quella più “gettonata” è senz’altro la storyline della paternità di Odile (Arianna Amadei): se si è appreso sin da subito che la Contessa di Sant’Erasmo è la madre della ragazza, è rimasto finora intatto il mistero sul padre.

Il mistero, però, dovrebbe essere risolto nella prima metà di aprile: apprenderemo infatti che Umberto è ancora sconvolto per quello che Adelaide gli ha svelato prima di essere sottoposta a intervento chirurgico. Cosa gli ha detto?

Vi sarete ormai già fatti un’idea ma, se così non è, a chiarire ulteriormente la situazione sarà una telefonata che dalla clinica Adelaide farà a Umberto e che servirà a capire come il commendator Guarnieri stia faticando parecchio a tenere nascosto a Odile di essere il suo padre naturale!

Stando alle anticipazioni, vince dunque l’ipotesi che più era stata caldeggiata dai fan sin da inizio stagione. Quali saranno gli effetti di tutto questo? Lo scopriremo presto… Seguici su Instagram.