Il paradiso delle signore: il senso di colpa di Rita aumenta, ma Tancredi… | Anticipazioni

Dopo la grande delusione del capo di punta anticipato dalla Galleria Milano Moda, Il paradiso delle signore proverà a rialzarsi e presenterà una nuova collezione perché i direttori creativi Marcello e Roberto (Pietro Masotti e Filippo Scarafia) non si danno mai per vinti!

Ma nonostante il proverbiale entusiasmo di chiunque lavori al grande magazzino più famoso d’Italia,

la nuova collezione a marchio Paradiso, esposta in vetrina, non susciterà l’entusiasmo sperato. Delia (Ilaria Maren), però, avrà un’idea che potrebbe incuriosire i clienti: cosa uscirà dal cilindro, anzi dalla cotonatura della Venere artista del capello questa volta?

Trame Il paradiso delle signore: Tancredi fa un’altra richiesta a Rita…

Intanto in atelier Concetta (Gioia Spaziani) inizierà a sentire la stanchezza e le veneri, compresa Rita Marengo (Chiara Dell’Omodarme), avranno un’idea per aiutarla: ah se non ci fosse la grande famiglia del Paradiso!

Auretta Grimaldi deciderà nel frattempo di fare visita al Paradiso e Irene (Francesca Del Fa), ancora col dente avvelenato, si lascerà scappare un commento di troppo sul capo copiato dalla GMM. Tutto ciò mentre crescerà il senso di colpa di Rita, evasiva quando le ragazze le chiederanno del suo passato.

Infine Tancredi (Flavio Parenti), seppur riappacificatosi con la zia Adelaide (Vanessa Gravina), non rinuncerà al suo losco piano e, spalleggiato da Giulia (Marta Mazzi), farà un'altra richiesta a Rita! Ma siamo sicuri che questa volta la Venere "infiltrata" riuscirà a seguirlo?