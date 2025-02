Il finale di My Home My Destiny, spiegato bene

Tra qualche settimana, su Canale 5, andrà in onda il gran finale di My Home My Destiny. Scopriamo dunque in che modo di concluderà la dizi turca, grazie alle anticipazioni in merito all’ultimo episodio…

My Home My Destiny, spoiler: il matrimonio tra Bariş e Zeynep

In primis, i telespettatori assisteranno al lieto fine tra Zeynep Goksu (Demet Ozdemir) e Bariş Tunahan (Engin Ozturk). Dopo tante peripezie, i due innamorati riusciranno infatti a convolare a nozze, circondati dall’amore di tutti i loro parenti. Accantonati tutti i loro contrasti, innescati per la maggior parte dalle azioni sbagliate portate avanti dall’ormai defunto Mehdi Karaca (Ibrahim Celikkol), Bariş e Zeynep saranno finalmente pronti ad affrontare la loro vita insieme e si trasferiranno in una casa nuova di zecca.

Sakine (Zuhal Gencer) deciderà invece di continuare ad abitare sotto lo stesso tetto di Nermin (Senan Kara), insieme alla figlia Gülbin (Gülcan Arslan) con la quale ormai si sarà completamente rappacificata. Sultan (Hülya Duyar) si sarà invece trasferita dal neo marito Ali Rıza Dayı (Hakan Salınmış) portando con sé anche Emine (Naz Göktan).

My Home My Destiny, trame: bella notizia per Nuh e Cemile

La fortuna sembrerà inoltre sorridere anche a Nuh (Fatih Koyunoğlu) e Cemile Karaca (Elif Sönmez). Messi da parte tutti i loro contrasti, i due accoglieranno con gioia una bella sorpresa del destino. Cemile scoprirà infatti di essere in attesa di un figlio da Nuh, il quale sarà al settimo cielo alla notizia di stare per diventare padre.

Dopo aver preso il bouquet alle nozze tra Bariş e Zeynep, Emine farà una proposta a Savaş Tunahan (Kaan Altay Köprülü), da tempo invaghito di lei (anche se non riuscirà a confessarle i sentimenti che prova). Emine proporrà infatti con successo a Savaş di diventare il suo coinquilino, anticipandogli che intende prendere una casa tutta sua per concedere un po’ di intimità ai novelli sposi Sultan e Ali Riza.

Il gran finale di My Home My Destiny

E così, una volta che verranno chiuse tutte le storie, i telespettatori di My Home My Destiny si ritroveranno ad un evento: l’apertura di un’associazione per donne in difficoltà che Zeynep intitolerà al defunto fratello Remzi. Associazione nella quale vorrà al suo fianco la sorella Gülbin, certa del fatto che saprà aiutarla efficacemente perché entrambe hanno sofferto molto ma sono riuscite a riscrivere il loro destino.

Un finale pieno di speranza per la dizi turca, che dovrebbe arrivare a conclusione su Canale 5 nel mese di marzo. Seguici su Instagram.