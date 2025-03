Tempesta d’amore, anticipazioni dal 10 al 14 marzo 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 10 a venerdì 14 marzo 2025

Finalmente riuniti, Eleni e Leander si promettono amore eterno. Prima di poter vivere apertamente la sua felicità con Saalfeld, però, la Schwarzbach deve chiarire la situazione con Julian…

Lale non riesce a credere che Theo abbia davvero troncato davvero la loro relazione e chiude i rapporti con lui. Sconvolto, il ragazzo inizia a chiedersi se la sua decisione sia stata giusta.

Greta è gelosa delle attenzioni di Verena per Noah. Poco dopo, però, quest’ultimo riceve dalla presunta spasimante un’allettante proposta di lavoro…

Werner scopre che Robert non intende tornare a Bichlheim, in quanto deciso a restare a vivere in Italia! Sconvolto, l’anziano albergatore cerca disperatamente un modo per ottenere il denario necessario a rilevare le azioni del figlio.

Alexandra implora Leander di non rivelare ad Eleni gli intrighi a cui la donna ricorse nella speranza di far incriminare il medico per la morte di Vroni. A sorpresa, lui accetta!

Theo chiede a Lale perdono per il suo comportamento e chiede disperatamente una seconda chance. La ragazza, però, è ancora troppo ferita per perdonarlo…

Noah scopre che nel contratto proposto da Verena c’è una clausola non compatibile coi suoi principi e decide di rifiutare la collaborazione.

Eleni decide di fare a Leander una proposta di matrimonio, salvo poi scoprire che quest’ultimo ha avuto la stessa idea!

Dopo aver scoperto che Robert non tornerà a Bichlheim, Nicole decide di dare una chance al suo amore con Michael. Peccato solo che quest’ultimo si sia nel frattempo convinto di non avere chance con la Alves!

Dopo una serie di incomprensioni, Leander chiede finalmente ad Eleni di sposarlo, ricevendo un “sì” felice come risposta.

Werner rifiuta drasticamente di vendere le azioni di Robert a Christoph. Poco dopo, però, Alexandra ricorda all’anziano albergatore come le loro famiglie siano destinate ad unirsi grazie al matrimonio di Leander ed Eleni.

Nicole e Michael si danno finalmente appuntamento per un incontro galante! Vedendo la donna nervosa, Theo prova ad aiutarla somministrandole a sua insaputa delle gocce calmanti… con risultati disastrosi!

Markus torna al Fürstenhof, pronto a rimediare ai propri errori precedenti. Christoph è però convinto che Schwarzbach rappresenti ancora un pericolo…

Lale e Theo riescono finalmente a ritrovarsi grazie ad un esercizio sulla fiducia.

Di fronte al comportamento di Nicole, Michael abbandona furioso l’appuntamento. Non riuscendo a spiegarsi quanto accaduto, la donna implora il medico di concederle una seconda chance.

Determinato a liberarsi di Markus una volta per tutte, Christoph fa in modo che quest’ultimo riceva una proposta di lavoro in Indonesia…

Eleni decide di trasferirsi insieme a Leander in Tanzania dopo le loro nozze.

Erik scopre che Theo ha somministrato a Nicole un farmaco, provocando lo strano comportamento di quest'ultima. Mortificato, il ragazzo decide di confessare la verità alla donna e a Michael.