Tempesta d’amore, anticipazioni dal 17 al 21 marzo 2025

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da lunedì 17 a venerdì 21 marzo 2025

Alexandra scopre che Eleni ha chiesto a Nicole di farle da testimone di nozze e viene sopraffatta nuovamente dalla gelosia verso la sua ex governante…

Markus è sempre più certo che Christoph abbia tessuto un intrigo contro di lui e decide di vendicarsi…

Werner continua a rifiutarsi categoricamente di vendere le azioni di Robert a Christoph. Proprio allora, un vecchio amico dell’albergatore compare all’hotel a cinque stelle…

Katja – cugina di Charlotte – arriva a sorpresa al Fürstenhof, con grande gioia di Werner. La donna è reduce da un doloroso divorzio e spera di poter iniziare una nuova vita all’hotel di famiglia.

Leander riceve un’offerta di lavoro in Tanzania! Per non perdere l‘opportunità, però, deve trasferirsi entro due settimane! E ora?

Michael è sempre più convinto che Nicole abbia qualcosa che non va. E così, quando vede la donna prendere una pillola, si convince che si tratti di una dipendenza…

Markus e Katja hanno un magico incontro e si innamorano immediatamente. Poco dopo, però, i due scoprono che le loro famiglie sono acerrime nemiche…

Alexandra e Christoph tentano il tutto per tutto pur di permettere a Eleni e Leander di sposarsi prima della partenza per l’Africa.

Theo e Lale decidono di far riappacificare Michael e Nicole con un’escursione con degli alpaca! Avranno successo?

Helmut si rivela essere un prestanome di Markus, che è così nuovamente azionista del Fürstenhof!

Alexandra e Greta hanno un’accesa discussione riguardo al menu per il ricevimento nuziale di Eleni e Leander.

Katja è furiosa per gli intrighi di Markus, ma non può evitare di sentirsi attratta da quest’ultimo.

Nicole e Michael si riavvicinano, salvo poi avere l’ennesima discussione. A quel punto Theo confessa al medico di aver drogato la Alves…

Arriva Philipp Brandes, un giovane uomo profondamente legato alla famiglia Schwarzbach (e Markus in particolare)!

Eleni incoraggia Greta a partecipare ad un importante workshop culinario a Parigi, rinunciando così a preparare il suo menu nuziale. Una decisione che fa andare Alexandra su tutte le furie…

Michael e Nicole riescono finalmente a ritrovarsi e dichiararsi! Tutto sembra però remare contro ai due innamorati…

Markus è a pezzi per l'ormai imminente divorzio da Alexandra e trova conforto proprio in Katja…