Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 17 marzo 2025

Markus accusa Christoph di volerlo spedire in Indonesia solo per sbarazzarsi di lui, mentre Leander organizza una sorpresa per Eleni. Quest’ultima, nel frattempo, chiede a Nicole di essere la sua testimone di nozze e cerca di favorire una riconciliazione tra lei e sua madre.

Intanto, un giornalista minaccia di compromettere la reputazione di Nicole, mentre Christoph fa di tutto per convincere Werner a cedergli le quote di Robert…