Tempesta d’amore, anticipazioni puntata 21 marzo 2025

Nicole e Michael si baciano finalmente. Nel frattempo, Alexandra e Markus ufficializzano il loro divorzio. Philipp sceglie il Fürstenhof come il luogo ideale per far trascorrere un lungo periodo di riposo alla sua prozia, la baronessa Wilma von Zweigen, che si sta riprendendo da un problema cardiaco.

Greta è sul punto di rinunciare al seminario con il maestro di cucina Bouchard a Parigi, poiché la data è stata spostata e coincide con il matrimonio di Eleni e Leander. Tuttavia, Eleni insiste affinché Greta partecipi, ritenendolo un evento cruciale per la sua carriera. Anche Noah è d'accordo, ma Alexandra sospetta che Greta voglia allontanarla da suo figlio. Infine, Werner viene scelto come testimone di nozze di Leander…