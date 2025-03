Tempesta d’amore, inizia la 20^ stagione con Ana, Vincent e Philipp | Ecco tutte le trame!

Dopo una lunghissima attesa, il grande momento è finalmente arrivato: nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore prenderà il via l’attesissima ventesima stagione della soap! Un’annata che sarà davvero unica nel suo genere, a partire dall’originalissima storia d’amore che legherà i tre protagonisti. Ecco dunque tutte le principali trame dell’annata numero 20 di Tempesta d’amore, presto al via in Italia su Rete 4…

Anticipazioni Tempesta d’amore: triangolo con colpi di scena tra Ana, Vincent e Philipp

Come ampiamente anticipato, la 20^ stagione di Tempesta d’amore avrà non due bensì tre protagonisti! Dopo l’uscita di scena di Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) e Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) – che lasceranno presto il Fürstenhof per iniziare una nuova vita in Tanzania – il testimone passerà infatti ad un trio molto speciale…

Al centro di tutto ci sarà il personaggio di Alves (Soluna-Delta Kokol), unica figlia di Nicole (Dionne Wudu). Da sempre innamorata di Philipp Brandes (Robin Schick), la ragazza cadrà nuovamente preda dei propri sentimenti per quest’ultimo. Col tempo, però, si renderà conto che il suo amato è un uomo cinico e senza scrupoli, finendo così per avvicinarsi a Vincent Ritter (Martin Walde), un affascinante ed onesto veterinario. Sarà dunque quest’ultimo l’uomo giusto per lei?

Per ora vi anticipiamo che l’amore per Ana porterà i due uomini a trasformarsi (e non sempre in meglio), tanto che fino all’ultimo istante resterà il dubbio su chi tra Vincent e Philipp sia destinato a conquistare definitivamente il cuore della bella Alves…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: l’amore tormentato di Markus e Katja

Rimanendo in tema di amori tormentati, un posto d’onore va senza dubbio riservato alla storyline dedicata a Markus Schwarzbach (Timo Ben Schöfer) e Katja Saalfeld (Isabell Stern), una trama che sta prendendo il via proprio in questi giorni nelle puntate italiane di Tempesta d’amore.

Benché perdutamente innamorati, questi due personaggi si troveranno infatti a fare i conti con l’odio che divide le rispettive famiglie. Odio che verrà alimentato dai continui intrighi di Schwarzbach! Sarà così che – mentre Katja si renderà conto che il suo amato tutto è tranne che un angelo – lui si troverà costantemente a scegliere tra la propria sete di vendetta (e potere) e le promesse fatte alla fidanzata…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Alexandra e Christoph in crisi

Come piccola consolazione per Markus, al suo grande nemico non andrà molto meglio! Proprio quando il suo futuro con Alexandra (Daniela Kiefer) sembrava ormai assicurato, Christoph (Dieter Bach) si troverà infatti ad affrontare una gravissima crisi con la sua amata. Crisi che segnerà l’incipit di una trama dai toni oscuri…

Separatasi da Saalfeld, la Schwarzbach finirà infatti per legarsi ad un personaggio decisamente controverso che le farà vivere un vero e proprio incubo…

Spoiler Tempesta d’amore, nuova stagione: Erik e Yvonne tra matrimoni e tradimenti

Crisi e colpi di scena non risparmieranno neanche un’altra coppia apparentemente solidissima: Erik Vogt (Sven Waasner) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Ormai legati da tempo, questi due amatissimi personaggi decideranno infatti di fare il grande passo ed unirsi in matrimonio. Un tradimento inaspettato metterà però tutto a rischio…

Questo non è che un assaggio di alcune delle più interessanti trame della ventesima stagione di Tempesta d’amore. Nei prossimi mesi ci attendono infatti molte altre storyline che andranno a toccare corde diverse della sensibilità dei telespettatori della soap… Seguici su Instagram.