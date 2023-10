Tempesta d’amore, casting news: arriva ANA ALVES! Nuova protagonista?

Grandissime novità sono in arrivo dalla Germania! Con l’happy end di Leander (Marcel Zuschlag) e Eleni (Dorothée Neff) ormai sempre più vicino, tutto è pronto per la ventesima stagione di Tempesta d’amore . E c’è già una candidata al ruolo di protagonista… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ana arriva al Fürstenhof

Mentre in Italia stiamo ancora assistendo alle peripezie sentimentali di Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf), in Germania sta ormai volgendo al termine la diciannovesima stagione di Tempesta d’amore, con protagonisti Eleni e Leander.

Non c’è dunque troppo da stupirsi se nelle prossime settimane i telespettatori tedeschi della soap assisteranno all’ingresso in scena di ben quattro nuovi personaggi destinati ad essere al centro dell’attenzione nei prossimi mesi.

Ebbene, tra questi ci sarà anche una giovane donna di nome Ana Alves. Un nome che suonerà familiare a chi segue le nostre anticipazioni sulle puntate tedesche di Tempesta d’amore…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Ana Alves è la figlia di Nicole

Ana è infatti la figlia di un personaggio da tempo presente nel cast fisso della soap: Nicole Alves (Dionne Wudu), ex governante degli Schwarzbach nonché interesse amoroso di Robert (Lorenzo Patané) e Michael (Erich Altenkopf).

Ebbene, scopriremo che i rapporti tra le due donne non sono dei migliori, tanto che Ana giungerà al Fürstenhof con l’intento di ricucire il suo legame con la madre. Non sarà però questa l’unica ragione per cui la ragazza si presenterà a Bichlheim…

Ben presto, infatti, Nicole scoprirà che la figlia ha interrotto gli studi e vuole lavorare al Fürstenhof per poter curare il suo amato cavallo Otto, che deve essere operato d’urgenza. Una notizia che, come prevedibile, non prenderà affatto bene…

Non sarà però sua madre Nicole l’unico volto noto che Ana troverà a Bichlheim! Poco dopo il suo arrivo, infatti, la ragazza si imbatterà infatti nel suo vecchio amico Philipp Brandes (Robin Schick). E per lei sarà colpo di fulmine…

Tempesta d’amore, casting news: Soluna Kokol interpreta Ana Alves

Il personaggio di Ana Alves verrà interpretato da Soluna Kokol, attrice tedesca classe 1997. Originaria della Giamaica, la giovanissima interprete si è formata professionalmente a Monaco ed è nota al pubblico del piccolo schermo per alcune partecipazioni a show televisivi.

L’ingresso in scena di Soluna Kokol a Tempesta d’amore nei panni di Ana Alves avverrà nel corso della puntata 4143, la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 10 novembre. Al momento non ci sono conferme ufficiali al riguardo, ma sembra proprio che sarà proprio Ana Alves a ricoprire il ruolo di protagonista femminile della ventesima stagione di Tempesta d’amore.

In attesa dell’eventuale ufficializzazione della notizia, chiudiamo con le parole di Soluna Kokol sul suo personaggio:

“Ana è una ragazza disponibile, autoironica e dalla risposta pronta: un ruolo che mi piace molto interpretare! La sua storia sarà ovviamente legata a varie vicissitudini sentimentali, da cui è impossibile non farsi coinvolgere…”

