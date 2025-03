Tempesta d’amore: Leander rischia la prigione! Ecco cosa accadrà… | Anticipazioni italiane

Una vera e propria maledizione sembra perseguitare i due protagonisti! Proprio quando nulla sembrava più poter impedire il loro happy end, Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) si troveranno infatti ad affrontare una nuova disavventura che avrà dell’incredibile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni e Leander si sposano

Dopo un anno di peripezie, l’amore sta finalmente per trionfare! Tra pochissimo i due protagonisti della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore potranno infatti ufficializzare la loro unione con delle nozze da favola, circondati dall’affetto di amici e parenti… vicini e lontani!

Come ampiamente anticipato, all’attesissimo matrimonio di Eleni e Leander parteciperanno anche Max (Stefan Hartmann) e Imani (Belina Mohamed-Ali), che arriveranno direttamente dalla Tanzania per festeggiare i loro cari amici. Tanzania, che – come sappiamo – è anche la destinazione finale dei due freschi sposini!

Ormai marito e moglie, i due protagonisti uscenti concluderanno il giorno del “grande sì” con una romantica notte in una lussuosa suite del Fürstenhof, per poi affrontare con entusiasmo la loro nuova vita insieme. Purtroppo per loro, però, due brutte sorprese sono in arrivo…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leander nei guai