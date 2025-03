Tempesta d’amore: Eleni e Leander, matrimonio da sogno tra mille imprevisti! | Anticipazioni italiane

Il momento più atteso della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore sta finalmente per arrivare! Dopo un anno di attesa, nelle prossime puntate italiane della soap i due protagonisti Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) si uniranno infatti in matrimonio. E, inutile dirlo, si tratterà di nozze da sogno… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tra pochissimo arriverà dunque il grande giorno di Eleni e Leander, che si prepareranno a dirsi il fatidico “sì” in un luogo per loro davvero molto speciale. Peccato solo che tutto sembrerà remare contro di loro…

Proprio quando nulla sembrerà più poter impedire il lieto fine dei due protagonisti, una serie incredibile di disavventure metterà infatti in pericolo le nozze. Alla fine, però, l’amore riuscirà ancora una volta a trionfare! Dopo aver addirittura dovuto prendere in prestito una bicicletta pur di arrivare in tempo al suo matrimonio, Leander riuscirà infatti a sposare la sua Eleni.

Nel corso delle puntata 4147 i due protagonisti della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore si uniranno dunque in matrimonio, circondati dall’affetto di parenti e amici… e persino dei loro amati cigni! Un momento imperdibile a cui parteciperanno anche due personaggi molto speciali: Max (Stefan Hartmann) e la fidanzata Imani (Belina Mohamed-Ali), da tempo ormai trasferitisi in Tanzania. E non saranno i soli destinati a tornare nel continente africano…

Come sappiamo, Eleni e Leander sono infatti destinati a trasferirsi proprio in Tanzania per la loro vita coniugale. Prima di partire, però, la coppia dovrà affrontare un ultimo imprevisto… Occhi dunque puntati per queste puntate assolutamente imperdibili! Seguici su Instagram.