Tempesta d’amore: Eleni e Leander decidono di lasciare il Fürstenhof! Ecco dove andranno… | Anticipazioni italiane

Grandi cambiamenti sono in arrivo per i due protagonisti della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore! Finalmente riuniti, nelle prossime puntate italiane della soap i due protagonisti Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag) prenderanno infatti un’importantissima decisione per il loro futuro insieme… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Eleni e Leander decidono di sposarsi Nell’arco di pochi minuti le vite di Leander ed Eleni sono state stravolte. Proprio quando i due protagonisti sembravano essersi definitivamente perduti, il destino salverà infatti il loro amore. Al settimo cielo, i due si giureranno amore eterno, tanto da decidere di sposarsi il prima possibile. Se il loro futuro sentimentale sarà finalmente al sicuro, però, quello professionale sarà un grosso punto di domanda… Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Eleni e Leander decidono di trasferirsi in Africa