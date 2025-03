Tempesta d’amore: Nicole si innamora di Michael! Ecco come accadrà… | Anticipazioni italiane

Il momento tanto atteso sta per arrivare! Dopo settimane di tira e molla, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Nicole Alves (Dionne Wudu) capirà finalmente di essersi innamorata di Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole ferisce Michael

La storia d’amore tra Nicole e Michael è nata in modo decisamente anticonvenzionale. Avvicinatisi grazie ad un’intensa corrispondenza via email, questi due personaggi hanno infatti iniziato a provare dei sentimenti l’uno per l’altro. Peccato solo che inizialmente la donna pensasse che il suo “amico di penna” fosse Robert (Lorenzo Patané)!

Il resto della storia lo conosciamo: dopo una breve relazione con il cuoco, Nicole ha scoperto la verità e si è allontanata da quest’ultimo, ma ha comunque mantenuto le distanze da Michael. Col passare del tempo, però, la Alves si troverà sempre più attratta dal medico, arrivando ad avere sogni romantici su di lui.

Sarà in queste circostanze che la donna inizierà a flirtare apertamente con Michael sotto gli influssi dell’alcol, salvo poi non ricordare nulla dell’accaduto l’indomani. E così, quando il medico inizierà a sperare di avere finalmente una chance con lei, Nicole gli spezzerà il cuore!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole si innamora di Michael

Comprensibilmente deluso, l’uomo deciderà di mantenere le distanze dalla sua amata, proponendo a quest’ultima di mantenere dei rapporti unicamente di amicizia. Un’offerta che lei accetterà con gioia.

Per dimostrare a se stessa di non provare nulla per il medico, Nicole accetterà di trascorrere un pomeriggio insieme a quest’ultimo, facendo insieme una lezione di stand-up padel. E sarà proprio allora che accadrà l’inevitabile…

Durante la loro attività acquatica, la Alves finirà infatti per guardare a Michael con occhi completamente diversi, finendo per innamorarsi perdutamente di lui! E da quel momento tutto cambierà… Seguici su Instagram.