Tradimento, anticipazioni 1 aprile: Behram e sua madre discutono su Oylum

Behram e sua madre, Mualla, discutono della sua relazione con Oylum. Il giovane esprime il desiderio di sposarla al più presto, ma Mualla non è completamente d'accordo con questa scelta. Nel frattempo, Guzide si reca da Afsin, il giudice incaricato del caso di Sezai, per chiedergli di permettere a quest'ultimo di affrontare il processo in libertà, poiché dispone di prove evidenti che dimostrano si tratti di un complotto…