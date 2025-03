Tradimento, anticipazioni 15 marzo: puntata del sabato pomeriggio

Dopo il furto dell’auto, Zelis e Ozan si addentrano nel bosco fino a trovare una casa, dove una coppia di anziani offre loro rifugio. Qui riescono a contattare la polizia per denunciare il furto.

Nel frattempo, Behram si presenta a casa di Oylum e, con la promessa di aiutarla a superare la rottura con Tolga, la convince a uscire con lui.

Altrove, Elmas e Guzide, accompagnate dalla polizia, si recano a casa di Yesim, che viene arrestata con l’accusa di omicidio per la morte di Burcu. Nonostante Yesim cerchi di difendere la propria innocenza con l’assistenza del suo avvocato, Tarik, il procuratore presenta una registrazione di una conversazione tra Yesim e Tolga, in cui discutono delle telecamere di sicurezza che hanno ripreso l’omicidio. La situazione si complica e Yesim finisce in carcere in attesa del processo.

Intanto, la polizia riesce a rintracciare l’auto rubata, permettendo a Ozan e Zelis di tornare a casa. Oltan parte per Londra, lasciando al figlio alcuni consigli su come gestire la situazione con Oylum e Behram.

Guzide fa visita a Yesim per intimarle di smettere di infastidirla. Poco dopo, mentre Guzide si allontana, arriva Tarik, che informa Yesim che dovrà restare in prigione fino al processo.

Nel frattempo, Zelis porta a Ozan, impegnato al cantiere, alcuni ordini da parte di Oltan. Tuttavia, mentre i due parlano, Refik compare all’improvviso, li minaccia con una pistola e li prende in ostaggio… Seguici su Instagram.