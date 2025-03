Tradimento, anticipazioni 21 marzo: Guzide supplica Ozan di calmarsi…

Sahin svela a Guzide la verità: non potendo colpire direttamente Elmas, essendo nipote di un Aga, Tarik ha pagato un certo Orhan per spaventare la sua ex moglie.

Sconvolta e sopraffatta dal dolore, Guzide racconta tutto ai suoi figli, provocando la furia vendicativa di Ozan. Tuttavia, lei lo supplica di calmarsi e di non agire impulsivamente, scegliendo invece di sporgere denuncia.

Nel frattempo, Umit affronta Tarik e lo costringe con una minaccia a firmare una dichiarazione in cui si assume la piena responsabilità delle sue azioni…