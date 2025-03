Tradimento, anticipazioni 22 marzo: Oylum e Ozan vogliono cambiare il loro cognome

Tarik riesce a corrompere Umit, convincendolo a schierarsi dalla sua parte con la promessa di fargli rivedere sua figlia. Poco dopo, l’avvocato viene individuato dalla polizia e condotto nell’ufficio del procuratore, ma, nonostante gli venga mostrato il video della testimonianza di Sahin, continua a negare ogni accusa.

Tolga incontra Oylum davanti alla casa di Selin, suscitando la sua gelosia. Vulnerabile e sola, Oylum si lascia consolare da Behram e si avvicina sempre di più a lui. Nonostante gli sforzi della madre e del fratello per dissuaderla, sembra determinata a portare avanti questa relazione.

Oylum e Ozan decidono di rivolgersi al tribunale per cambiare il loro cognome, scegliendo di assumere quello della madre. La notizia scatena l’ira di Tarik, che, per ripicca, fa pubblicare alcune fotografie compromettenti di Guzide e Sezai, accusando la donna di adulterio. Ozan reagisce con apparente tranquillità alla vicenda, un atteggiamento che insospettisce Umit. Quest’ultimo, intanto, informa Tarik dell’intenzione di Guzide ed Elmas di intentargli causa, ma si sente in colpa per aver tradito la sorella e vorrebbe rivelarle tutta la verità.

Ozan si reca all'hotel dove alloggia Tarik e porta via con sé Oyku, comunicando al padre che, se vuole rivedere la bambina, dovrà venire a prenderla di persona. Tuttavia, quando Tarik si presenta nel luogo indicato, si trova di fronte a un'amara sorpresa…