Tradimento, anticipazioni 25 marzo: Tolga si ritrova imbarazzato, ecco perché

Dopo l’accesa discussione con Tolga riguardo a Ozan, Oltan prende una decisione drastica: sfrattare l’azienda informatica del figlio dagli uffici di sua proprietà. Questo gesto segna la rottura definitiva tra i due.

Il team di Tolga si riunisce a casa del capo per preparare un’importante presentazione per il giorno successivo. All’improvviso, Selin si presenta senza invito, decisa a offrire il suo sostegno a Tolga, sebbene lui non lo abbia richiesto. Il ragazzo si ritrova così in difficoltà, senza sapere come allontanarla senza ferire i suoi sentimenti… Seguici su Instagram.