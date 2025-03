Tradimento, anticipazioni 29 marzo: Oltan sospettoso, ma non ha prove…

Ozan decide di consegnare il denaro all’avvocato corrotto per conto di Oltan, ma il tassista incaricato di accompagnarlo all’incontro gli spara, lo deruba e lo abbandona in fin di vita in un bosco.

Nel frattempo, Yesim e Ilknur tornano a vivere a casa di Zelis. L’incidente di Ozan diventa l’occasione per una riconciliazione tra Tolga e Oylum, che si riavvicinano e si baciano, ignari del fatto che Behram li sta osservando di nascosto.

Elmas fa visita a Sezai in carcere, mentre Tarik si reca in ospedale per vedere Ozan, ma Guzide lo caccia via. Tarik vorrebbe restare, ma si vede costretto ad andarsene quando riceve una telefonata da Ilknur, che lo informa che Oyku è caduta dalle scale e si è ferita alla testa.

Quando Ozan si risveglia, racconta alla sua famiglia la verità: l’aggressione e il furto erano solo una messinscena. Il piano prevedeva che Tolga prendesse la borsa con il denaro, mentre il tassista, complice, avrebbe dovuto sparargli al braccio per rendere credibile l’aggressione e poi fuggire. Tuttavia, nel momento in cui il colpo stava per essere esploso, Ozan si è mosso involontariamente, finendo per essere colpito al polmone. Lo scopo dell’inganno era far credere a Oltan che Ozan avesse tentato davvero di consegnare il denaro, senza però riuscirci.

Una volta tornato al lavoro, Oltan si mostra sospettoso: non crede alla versione del furto, ma non ha prove per smentirla.

Nel frattempo, Oylum trova finalmente il coraggio di lasciare Behram, ma lui si comporta come se nulla fosse accaduto e continua a presentarsi a casa sua, parlando del loro futuro insieme…