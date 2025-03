Tradimento, anticipazioni 3 marzo: la confessione di Ozan a Oylum

Tradimento, anticipazioni puntata di lunedì 3 marzo 2025

Behram discute con Ercan del fallimento dell'inaugurazione dello studio legale di Guzide e delle diffamazioni di cui è stata vittima. Nel frattempo, Ozan confessa a Oylum di essere stato lui a coprire i cinquantamila dollari che mancavano alla madre e che, per farlo, ha accettato di lavorare per Oltan. Il subdolo costruttore gli ha chiesto di farsi assumere dalla Tandars per spiare l'azienda dall'interno. Dopo aver conquistato la fiducia di Nursel, l'architetto che possiede i progetti, Ozan è riuscito a rubare la sua identità digitale utilizzando una mini-telecamera fornita da Oltan…