Tradimento, anticipazioni 30 marzo (puntata della domenica pomeriggio)

Attenzione: da questa domenica Tradimento va in onda solo al pomeriggio, in quanto la prima serata è ora programmata al venerdì.

Oltan apprende dell’aggressione subita da Tolga e si precipita da lui, ma Tolga lo liquida senza mezzi termini, insinuando che probabilmente è stato aggredito proprio a causa del padre.

Nel frattempo, Oylum inizia a dubitare della sua decisione di abortire dopo aver ascoltato il battito del feto. Decide quindi di incontrare Tolga per confermargli che tra loro è finita e che ama Behram. Tuttavia, Tolga capisce che sta mentendo.

Guzide e Nazan trovano sui social delle foto che ritraggono Tarik e Korkmaz insieme. Poco dopo, Guzide scopre un suo quadro in un negozio di antiquariato e riesce a risalire al venditore, il quale le rivela di aver acquistato le opere da Yesim.

Per attirare Yesim a casa sua, Guzide usa la scusa del recupero di una collana d’oro. Quando si ritrovano faccia a faccia, all’incontro arrivano anche Ozan e la sua nuova fidanzata, Zelis. Quest’ultima incontra così sua madre Ilknur e sua cugina Guzide per la prima volta.

Una volta giunta a casa Yenersoy, Zelis trova ad attenderla Ilknur e Yesim. Guzide e Zeynep approfittano della situazione per smascherare le azioni di Yesim e Ilknur davanti a tutti. Anche Tarik ascolta tutto e, rendendosi conto che è stata Yesim a causargli il malore, giura di portarle via Oyku per sempre.

Sconvolta, Zelis torna a casa e affronta sua madre e sua cugina. Per giustificarsi, Yesim le racconta tutte le ingiustizie subite fin da quando è rimasta orfana. Sentendo la mancanza di sua figlia, decide di andare in hotel per vedere Oyku, ma viene cacciata da Tarik. Subito dopo, Ebru la avvicina e le svela che Dilek è incinta del signor Yenersoy.

Ozan, influenzato dai suoi familiari, comincia a sospettare di essere stato ingannato da Zelis e si ritrova quasi sul punto di lasciarla. Per dimostrare la sua buona fede, Zelis chiede a Oltan un anticipo sullo stipendio e lo consegna a Guzide come “risarcimento” per i beni venduti da sua madre.

Oltan prova a riavvicinarsi a Tolga e a essere più presente nella sua vita, ma Tolga continua a respingerlo…