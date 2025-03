Tradimento, anticipazioni 31 marzo: Oylum dice a Tolga che ama Behram

Tolga si reca in ospedale per far visita a Oylum, ma quando arriva la vede insieme a Behram. Deluso, decide di andarsene e raggiunge Selin.

Il video dell’incendio del taxi, in cui è rimasta coinvolta anche Oylum, diventa virale. Dopo averlo visto, Tolga si convince a tornare da lei, convinto che il suo amore per Behram non sia sincero. Tuttavia, Oylum gli ribadisce con fermezza di amare Behram e gli dice chiaramente di non volerlo più vedere.

Infine, in città arriva Mualla, la madre di Behram, per far visita a suo figlio…