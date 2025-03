Tradimento, anticipazioni 4 marzo: Yesim propone a Tarik di ricominciare la loro storia

Tradimento, anticipazioni puntata di martedì 4 marzo 2025

Ozan è riuscito a farsi invitare a casa di Nursel, dove ha avuto accesso al suo computer e ha fotografato i progetti. In cambio, Oltan gli ha dato duemilacinquecento dollari per ogni immagine. Dopo aver raccontato tutto a Oylum, Ozan le rivela di voler tornare a lavorare per Oltan con l'obiettivo di costringerlo a eliminare i video. Nel frattempo, Ilknur critica Yesim per la sua eccessiva loquacità e le suggerisce un piano per impossessarsi del denaro di Tarik. Più tardi, Yesim accoglie Tarik a casa e gli propone di ricominciare la loro relazione come un tempo…