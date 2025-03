Tradimento, anticipazioni puntata di giovedì 6 marzo 2025

Elmas, seguendo la richiesta di Oltan, sceglie di non svelare agli Yenersoy il suo coinvolgimento nell’operazione. Nel frattempo, Guzide scopre che Ozan ha chiesto a Sezai di interrompere la loro frequentazione fino a quando il divorzio non sarà ufficiale. Decisa a risolvere la situazione, Guzide si reca da Sezai per un confronto, e i due finiscono per chiarirsi… Seguici su Instagram.