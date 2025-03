Tradimento anticipazioni: attentato contro Güzide e Zeynep!

Pericolo in vista per Güzide Özgüder (Vahide Perçin) e la domestica Zeynep (Canan Ürekil) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Le due donne saranno le vittime di un attentato, che per fortuna non si concluderà in tragedia. Tuttavia, tale evento aprirà diverse dinamiche nella dizi turca…

Tradimento, spoiler: l’attentato a Güzide e Zeynep

Tutto partirà quando, grazie ai tranelli messi in atto dal marito Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu). Güzide verrà accusata di aver venduto delle informazioni private su un suo cliente. Decisa a dimostrare la propria innocenza, la Özgüder si “armerà” dunque di cellulare e farà una diretta social per sbugiardare il suo accusatore. E lo farà recandosi all’improvviso nel suo ufficio per affrontarlo a muso duro.

Tale idea si rivelerà un vero e proprio successo, in primis perché la diretta social risulterà seguitissima e in tanti cominceranno a prendere le sue difese. Dopo tutto ciò, Güzide trascorrerà parte della giornata insieme a Zeynep, cosa che però metterà le due donne in pericolo: in tarda serata, Zeynep e Güzide verranno infatti raggiunte da un uomo in motorino che sparerà contro di loro dei colpi di pistola.

Un vero e proprio attentato che, fortunatamente, non avrà alcun tipo di conseguenza. Da un lato Güzide non risulterà ferita, mentre Zeynep se la caverà con un piccolo graffio sul collo…

Tradimento, trame: Behram trova il “colpevole”

Tirato un respiro di sollievo, Güzide verrà dunque mossa dalla voglia di scoprire chi possa avere ordinato a qualcuno di farle del male. I sospetti ricadranno sull’uomo che ha sbugiardato via social, ma la verità sarà un’altra. E a scoprirla sarà Behram Dicleli (Aras Aydın), nipote di Nazan Tokluca (Meltem Baytok) e corteggiatore di Oylum (Feyza Sevil Güngör).

Behram riuscirà infatti a rintracciare il ragazzo in sella al motorino, che alla fine svelerà di fronte all’attonita Güzide di essere stato ingaggiato da… Tarik! Parole che faranno crollare il mondo addosso a Güzide, fino a quel momento certa del fatto che l’ex marito non avrebbe mai potuto commissionare il suo omicidio pur di impedirle di entrare in contatto con il suo patrimonio milionario.

Tradimento, news: Ümit vuole difendere Güzide ma…

Seppure sotto shock, Güzide inviterà i figli Oylum e Ozan (Yusuf Çim) ad evitare qualsiasi tipo di rappresaglia contro Tarik. Ciò perché vorrà prima capire come muoversi contro l’ex marito, seguendo in primis i consigli della sua avvocatessa Elmas Heves (Defne Samyeli).

Tuttavia, Güzide dovrà fare i conti con un colpo di testa del fratello Ümit Özgüder (Cem Sürgit) che, incurante della richiesta della parente, si presenterà in ufficio da Tarik e lo minaccerà puntandogli contro una pistola.

Nonostante la situazione a suo svantaggio, Tarik riuscirà però a difendersi. In che modo? Farà sapere a Ümit di essere in contatto con la sua ex moglie e gli permetterà di parlare con la figlia Deniz. E gli dirà che intende aiutarlo a stare nuovamente vicino alla piccolina se, in cambio, gli passerà delle informazioni su ogni mossa di Güzide.

Un vero e proprio “ricatto sentimentale” nel quale Ümit cadrà con tutte le scarpe, dato che starà soffrendo tantissimo per la lontananza di Deniz, portata in Svizzera dalla madre… Seguici su Instagram.