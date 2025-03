Tradimento anticipazioni: Elmas lascia la città

Una partenza sta per contraddistinguere le prossime puntate di Tradimento. Tra qualche settimana, l’avvocatessa Elmas Heves (Defne Samyeli) deciderà infatti di lasciare la Turchia per intraprendere una nuova avventura professionale all’estero. Decisione che sorprenderà, in parte, Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), con il quale la donna avrà cominciato una frequentazione…

Tradimento, news: Elmas e il divorzio tra Güzide e Tarik

La svolta nella trama si avrà quando, nel giorno prefissato per il divorzio, Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) stupirà tutti quanti ed ammetterà di voler salvare il suo matrimonio con Güzide Özgüder (Vahide Perçin). Anche se quest’ultima sarà contraria ad una possibile riappacificazione, il giudice incaricato del caso darà ai due consorti dell’ulteriore tempo per riflettere al meglio sul da farsi. E il divorzio non avrà luogo.

Da un lato quanto accaduto non farà indisporre soltanto Güzide, ma pure Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal), sempre più vicino all’ex giudice. Dall’altro, grazie al colpo di testa di Tarik, escogitato per riprendersi la Özgüder, Elmas non avrà più un caso del quale occuparsi, ragione per cui prenderà in seria considerazione una nuova proposta lavorativa…

Tradimento, trame: la proposta lavorativa per Elmas

Eh sì: possiamo anticiparvi che Elmas riceverà un’offerta di lavoro in un prestigioso studio di Londra, con il quale potrebbe addirittura associarsi. Ambiziosa e certa che la sua carriera lì potrebbe decollare ulteriormente, la Heves si congederà dunque da Güzide, promettendole di telefonarle di tanto in tanto per capire come si sta comportando Tarik nei suoi riguardi.

Dopo ciò, Elmas si confronterà anche con Oltan sulla decisione che ha preso. E gli farà presente che, nonostante tutto, avrà sempre un buon ricordo della loro relazione, che entrambi sapevano fin da subito che non sarebbe potuta durare. Un addio in piena regola, al quale Oltan non opporrà resistenza, poiché in cuor suo saprà che Elmas ha ragione.

Tradimento, spoiler: Elmas lascia la città

E così, senza ulteriori drammi, Elmas farà i bagagli e partirà alla volta dell'Inghilterra, in cerca di nuove avventure. Anche se, ovviamente, non escluderà del tutto l'idea di tornare, prima o poi, a Istanbul. Ma ciò accadrà davvero oppure la sua uscita di scena sarà definitiva?