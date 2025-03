Tradimento anticipazioni: Elmas sempre più intima con Oltan ma…

Un avvicinamento tutt’altro che romantico sarà sempre più al centro della scena nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Pur essendo l’avvocato di Güzide Özgüder (Vahide Perçin) nella difficile causa di divorzio da Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), Elmas Heves (Defne Samyeli) stringerà un rapporto sempre più forte con Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender), uno dei nemici più grandi della sua assistita.

Tradimento, news: Elmas e Oltan sono una coppia?

Deluso da tutte le mosse che ha fatto contro la sua persona, Oltan si porrà infatti come obiettivo quello di distruggere Tarik. Finalità che avrà in comune con Elmas, la quale vorrà scovare dove il Yenersoy Senior ha nascosto il suo patrimonio di venti milioni di dollari per permettere a Güzide e ai figli Ozan (Yusuf Çim) e Oylum (Feyza Sevil Güngör) di entrarne in possesso.

Aspetto che farà emergere la “tensione sessuale” tra i due, i quali finiranno presto a letto insieme e daranno il via ad una sorta di relazione. Particolare che ad un certo punto porterà Elmas a parlare in maniera chiara e diretta della questione con Güzide. Ciò perché la Heves vorrà evitare che l’ormai ex giudice scopra tutto per vie traverse e possa cominciare a non fidarsi più di lei, magari tacciandola come una traditrice e destituendola dal suo incarico…

Tradimento, trame: Elmas parla a Güzide della sua storia con Oltan

Possiamo però anticiparvi che, a sorpresa, Elmas non dovrà rivelare a Güzide la sua “tresca” con Oltan. La Özgüder l’avrà infatti capito da sola e nonostante ciò apprezzerà la sincerità della sua avvocatessa. Attraverso tale dialogo, Elmas avrà inoltre modo di chiarire a Güzide che esclude di innamorarsi di Oltan e sottolineerà che intende utilizzare anche il legame che è sorto tra di loro per scovare le prove che il Kaşifoğlu possiede contro la famiglia della sua assistita.

Un chiaro riferimento, ad esempio, al presunto omicidio di Kaan, del quale Ozan si è apparentemente reso responsabile. Per questo, al termine del colloquio chiarificatore con Güzide, Elmas si introdurrà in maniera furtiva nella stanza d’albergo di Oltan e comincerà a rovistare tra le sue cose, finché non troverà delle chiavette USB con delle sigle scritte nelle varie etichette…

Tradimento, spoiler: Oltan comincia a sospettare di Elmas

In ogni caso, Elmas non potrà vedere che cosa c’è all’interno delle chiavette perché Oltan ritornerà nella stanza all’improvviso. L’avvocatessa dovrà quindi tergiversare e chiederà al Kaşifoğlu Senior di portarla fuori a cena. Una contromossa in fretta e furia che però verrà accompagnata da una piccola svista: Elmas non si renderà infatti conto del fatto che a terrà è caduto un piccolo pezzetto di carta che si trovava all’interno del cassetto dove erano nascoste le pendrive.

Svista che, al contrario, verrà prontamente notata da Oltan, il quale capirà che Elmas sta cercando di imbrogliarlo e inizierà a guardarla con sospetto. Nonostante ciò, Oltan sceglierà di non affrontare Elmas, ma si preoccuperà di trasferire le penne USB in una cassetta di sicurezza di una banca.

Ciò avverrà soprattutto perché, qualora entrasse in possesso delle suddette penne, Elmas potrebbe dimostrare che Kaan non è morto. E tale scoperta metterebbe di fatto fine ai suoi continui ricatti ad Ozan e a tutta la sua famiglia…