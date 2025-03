Oylum incinta di Behram! | Anticipazioni Tradimento

La notte di passione trascorsa con Behram Dicleli (Aras Aydın) costerà cara a Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör). Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, la ragazza scoprirà infatti di aspettare un figlio dal giovane imprenditore. Tuttavia, la sua reazione sarà tutt’altro che felice per una serie di ragioni…

Tradimento anticipazioni: Oylum fa l’amore con Behram

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi nei nostri post precedenti, Oylum si avvicinerà definitivamente a Behram nel momento in cui l’ex fidanzato Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin) le farà credere di avere incominciato una relazione con Selin (Burcu Söyler). A quel punto, la Yenersoy avrà come unico pensiero quello di buttarsi alle spalle la relazione con Tolga ed accetterà il corteggiamento di Behram.

E così, al termine di un romantico appuntamento, Oylum si concederà a Behram e farà per la prima volta l’amore con lui. Un passaggio fondamentale per la storia della dizi, dato che in seguito al “focoso” avvicinamento Behram comincerà a mostrare il suo vero volto e si farà sempre più ossessivo nei riguardi di Oylum. Cambiamento che verrà subito notato dalla preoccupatissima Güzide Özgüder (Vahide Perçin), la quale metterà subito in guardia la figlia; quest’ultima però non le darà ascolto…

Tradimento, trame: Behram è ossessionato da Oylum

Per prima cosa, Behram rifiuterà più volte che Güzide gli corrisponda un affitto per la casa di sua proprietà nella quale soggiorna dopo lo sfratto ricevuto da Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu). Come se non bastasse, lo stesso Behram comincerà a controllare ogni mossa di Oylum e le metterà alle calcagna persino un autista personale, che starà sempre nelle vicinanze della sua casa qualora dovesse decidere di andare da qualche parte.

Oltre ad avere un atteggiamento intimidatorio con Tolga, che considererà un vero e proprio nemico, Behram farà sapere alla cugina Nazan (Meltem Baytok) che Oylum è la donna della sua vita e che intende sposarla al più presto. Una visione idilliaca da parte di Behram che si infrangerà decisamente con quella di Güzide, che gli intimerà più volte di stare lontano dalla figlia perché si sarà già resa conto della sua ossessione e lo considererà un uomo del tutto instabile…

Tradimento, news: Oylum scopre di essere incinta!

La situazione sarà destinata a peggiorare quando, alcune settimane dopo, Oylum inizierà ad avvertire delle forti nausee e sospetterà di essere incinta. Il dubbio diventerà realtà quando farà un test di gravidanza, che risulterà essere positivo. Spaventata, Oylum farà l’errore di andare a confidarsi con Behram, che reagirà stizzito quando la fidanzata gli comunicherà che intende abortire poiché non si sente ancora pronta per diventare madre.

Con tono arrabbiato, Behram dirà a Oylum che non può sbarazzarsi del loro bambino, ma poi si addolcirà e le chiederà di pensare ancora un po’ al da farsi prima di prendere una decisione così drastica. Richiesta alla quale seguirà una proposta di matrimonio, che ovviamente la Yenersoy considererà del tutto azzardata perché, in realtà, starà pensando addirittura di interrompere la relazione con Behram.

Come avrete già capito, questa storia rischia di trasformarsi in una vera e propria gabbia, nella quale Oylum si sarà rinchiusa con i suoi innumerevoli errori. Per questo, la donna deciderà di abortire senza dire nulla a Behram. Un piano che sarà però difficile da portare a termine, data la presenza costante dell’autista nei pressi della sua casa. Per questo, Oylum nasconderà anche a Güzide la gravidanza e si avvarrà dell’aiuto della domestica Zeynep (Canan Ürekil) per distrarre il “segugio” di Behram ed andare in gran segreto in una clinica ad abortire.

La rischiosissima mossa genererà diverse dinamiche nella dizi, anche per via di Behram, che diventerà sempre di più una "scheggia impazzita"…