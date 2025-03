Tradimento anticipazioni: Ozan e il primo bacio a Zeliş

Una nuova storia d’amore sta per prendere piede nelle prossime puntate di Tradimento. Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) si avvicinerà infatti sempre di più Zeliş (Selin Kahraman), l’assistente personale di Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender). Cerchiamo dunque di capire cosa succederà tra i due ragazzi e come si arriverà al loro primo bacio…

Tradimento, news: Ozan e il piano contro Oltan

Dato che temerà che Oltan possa continuare a ricattarlo per il video dove ha confessato di aver ucciso Kaan, Ozan deciderà di agire d’astuzia contro il padre di Tolga (Caner Şahin). Per questo, dopo essersi piegato al suo ennesimo ricatto accettando un lavoro di spionaggio all’interno di un’azienda, il giovane Yenersoy deciderà di tornare nel cantiere del Kaşifoğlu Senior.

Grazie al ruolo di capocantiere, Ozan potrà dunque stabilire un rapporto sempre più confidenziale con Zeliş, vista per la prima volta per caso in un bar durante un’uscita con l’amico Mesut (Burak Acar). Dopo aver creduto erroneamente che fosse l’amante di Oltan, Ozan avrà modo di entrare nelle grazie di Zeliş. E, col trascorrere degli eventi, dovrà affrontare con lei una situazione di forte pericolo…

Tradimento, trame: pericolo in agguato per Ozan e Zeliş

Eh sì: durante una giornata di lavoro in cantiere, Ozan e Zeliş diventeranno i bersagli della furia di Refik, il capocantiere precedente all’assunzione del Yenersoy. Scaricato all’improvviso da Oltan per aver manomesso i conti della sua azienda pur di intascarsi parte del denaro, Refik considererà Ozan responsabile della sua disfatta. Ciò perché sarà stato proprio il figlio di Güzide Özgüder (Vahide Perçin) a portare alla luce i suoi comportamenti illeciti con il Kaşifoğlu Senior.

Per questo, Refik si presenterà in cantiere armato di pistola e comincerà a minacciare Ozan e Zeliş. L’uomo pretenderà infatti di parlare con Oltan entro due ore, altrimenti ucciderà i due ostaggi e se stesso. Si tratterà di una vera e propria crisi di nervi, che Refik raggiungerà perché, oltre al lavoro, avrà perso la moglie, andata via di casa con i suoi figli una volta scoperte le sue azioni. Tuttavia, proprio in quel giorno, Oltan sarà fuori città e non potrà presentarsi sul posto…

Tradimento, spoiler: Ozan e il primo bacio a Zeliş

Tutto questo a quali risvolti porterà? Fortunatamente, a fermare la pericolosa situazione ci penserà Tolga, il quale si presenterà al cantiere al posto del padre e riuscirà a neutralizzare Refik dandogli un colpo in testa in grado di fargli perdere i sensi.

Da un lato Refik verrà quindi arrestato e assicurato alla giustizia; dall’altro Ozan e Zeliş potranno tirare un sospiro di sollievo e passeranno del tempo insieme, durante il quale si confesseranno a vicenda di essersi innamorati l’uno dell’altra. Parole che porteranno i due a scambiarsi un primo ed intenso bacio sulle labbra, segno del fatto che sono disposti a cominciare una frequentazione.

Tutto ciò con buona pace di Selin (Burcu Söyler), che si troverà per caso ad assistere all'affiatamento dei giovani durante il momento di pericolo nel cantiere. E capirà così che il cuore del suo amato Ozan – che non l'ha mai corrisposta – batte ormai per Zeliş…