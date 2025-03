Tradimento, anticipazioni puntata 2 marzo 2025 in prima serata

Tradimento, anticipazioni di domenica 2 marzo 2025

Guzide è sorpresa dal fatto che l’unico obiettivo di Oylum sembri essere il matrimonio e teme che Tolga possa riallacciare i rapporti con Oltan. Padre e figlio, infatti, continuano a incontrarsi di nascosto. Nel frattempo, Yesim propone a Oltan di spartirsi l’ingente patrimonio di Tarik, ma lui rifiuta con fermezza. Decisa a distruggere Guzide, Yesim incarica Faruk di trovare qualcosa che possa comprometterne definitivamente la reputazione.

Elmas, nel frattempo, cerca di ottenere informazioni da Oltan riguardo al patrimonio di Tarik e scopre che supera i 20 milioni di dollari. Senza perdere tempo, si muove per congelare parte del suo conto offshore. Guzide discute con la sua famiglia della situazione economica, considerando i costi necessari per aprire uno studio legale. Ozan, sentendosi colpevole per la destituzione della madre, accetta un’offerta di lavoro da Oltan: in cambio di 50 mila dollari, dovrà spiare una società di architettura.

Tarik, invece, cerca di corrompere i figli offrendo loro un milione di dollari ciascuno per convincere Guzide ad accettare il divorzio alle sue condizioni. Nel frattempo, Yesim continua a intromettersi nelle vicende della famiglia Yenersoy e scopre che Guzide frequenta Sezai, oltre al fatto che Tarik ha aperto un conto corrente a nome di Oylum e Ozan. Tarik recupera del denaro dal suo ufficio e rilancia la sua offerta ai figli, portandola a due milioni di dollari quando questi gli fanno notare l’immoralità della proposta.

Yesim riesce a ottenere delle foto compromettenti di Guzide insieme a Sezai e le invia a Ozan, il quale si presenta da Sezai per chiedergli con cortesia di allontanarsi da sua madre, che è ancora sposata. Tuttavia, Sezai è combattuto e non sa se confessare i propri sentimenti a Guzide.

Durante l’inaugurazione del nuovo studio legale di Guzide, tutti gli invitati ricevono sui loro telefoni un articolo che parla della sua destituzione a causa della decisione favorevole a Oltan. Di conseguenza, i clienti abbandonano l’evento e interrompono i rapporti con lei per tutelare la propria immagine. Il piano di Tarik ha avuto successo, ma Elmas è determinata a rovinargli il momento di gloria… Seguici su Instagram.