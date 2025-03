Tradimento, anticipazioni puntata 9 marzo in prima serata

Tradimento, anticipazioni puntata di domenica 9 marzo 2025

Il video di Oltan e Ozan finisce nelle mani dell’avvocato Elmas, accompagnato da alcune foto compromettenti. Decisa a umiliare Tarik, Elmas sceglie di renderlo pubblico, mentre lui continua a dilapidare il suo denaro nell’hotel di lusso di Behram. Quando il video viene diffuso online, Yesim lo scopre e decide di vendicarsi, accettando la proposta di Nihal: far credere a Tarik che Melis sia sua figlia. In cambio, Nihal gli chiederà 500 mila dollari, somma che dividerà con Yesim.

Nel frattempo, Ozan e Oylum informano la madre del tentativo di corruzione di Tarik per portarli dalla sua parte, ma la rassicurano dicendole di aver rifiutato l’offerta. Ozan aggiunge di aver iniziato a lavorare per Oltan con l’obiettivo di accedere ai suoi dati sensibili e raccogliere prove per ricattarlo. Con l’arrivo del freddo, Oltan decide di trascorrere l’inverno nell’hotel di Behram.

Yesim accetta l’accordo con Nihal, che si occuperà di convincere Tarik della paternità di Melis in cambio di 500 mila dollari per mantenere il segreto. Nel frattempo, Selin chiarisce con Ozan che l’incidente al ristorante è stato solo un malinteso e, di comune accordo, decidono di tornare amici.

Intanto, Taner, ex socio di Tolga, riappare dopo anni per chiedere un compenso extra, dato il successo dell’azienda. Tolga, invece, pianifica un incontro con Guzide, Oylum e Oltan per comunicare a quest’ultimo la sua intenzione di troncare ogni rapporto. Nel frattempo, Umit, trovandosi a casa di Yesim per recuperare la sua attrezzatura, ascolta e registra la conversazione tra Yesim e Nihal sulla truffa ai danni di Tarik.

Tarik, convinto di essere il padre dopo l’esito del test del DNA, accetta di versare a Nihal 200 mila dollari. Nel frattempo, Elmas legge la mail di Tarik sulla transazione bancaria e il test del DNA e decide di informare Guzide.

Infine, Oltan viene portato d'urgenza in ospedale e operato. Tolga è tormentato dai sensi di colpa: proprio mentre stava per dire a suo padre di voler chiudere ogni rapporto con lui, quest'ultimo ha sacrificato la propria vita per proteggerlo da un proiettile destinato a lui.