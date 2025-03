Tradimento, anticipazioni puntata in prima serata del 28 marzo

Behram è sempre più certo di voler sposare Oylum. Nel frattempo, Tolga e Ozan si introducono nella sua azienda per cercare di accedere al server, ma il loro piano fallisce: Oltan ha aggiornato il software, impedendo a Tolga di entrare. Oltan, amareggiato per il distacco del figlio, si sfoga con Elmas. Come se non bastasse, il figlio vende anche l’azienda e restituisce al padre 10 milioni di dollari.

Oylum è angosciata per la gravidanza e infelice nella sua relazione. Promette alla madre che lascerà Behram, il quale si dimostra sempre più possessivo e soffocante, arrivando persino a farla seguire ovunque. Con l’aiuto di Zeynep, riesce a sfuggire al suo autista e a farsi visitare da un medico, che le dà appuntamento per l’aborto lo stesso giorno. Tuttavia, quando arriva in ambulatorio, trova Behram ad attenderla.

Nel frattempo, Oltan continua a ricattare Ozan, ordinandogli di consegnare una borsa con 200.000 dollari a un avvocato. Oylum chiede a Behram di mantenere segreta la sua gravidanza, soprattutto alla madre, e lui accetta. Quando Guzide li vede insieme, ne approfitta per affrontare Behram, dicendogli apertamente che non approva la loro relazione.

Emin restituisce a Tarik il flacone contenente la sostanza con cui qualcuno ha tentato di avvelenarlo. Purtroppo, non sono state trovate impronte, e l’avvocato si chiede chi possa aver cercato di ucciderlo. Ozan è incerto su come agire riguardo alla richiesta di Oltan, temendo che rifiutare possa rivelare a quest’ultimo che ha scoperto la verità su Kaan.

Nazan scopre che Sezai è stato arrestato e informa Guzide, la quale, con l’aiuto di Elmas, riesce a individuare la prigione in cui è detenuto e va a trovarlo. Elmas aiuta Guzide anche in un altro compito: recuperare la sua casa. Con l’atto di proprietà in mano, Guzide manda via Tarik e Yesim, permettendo alla sua famiglia di rientrare in possesso della loro abitazione.

Tarik affronta Yesim, rivelandole di sapere che è stata lei ad avvelenarlo, e poi minaccia Umit: se non gli riferirà ogni mossa di Guzide, non gli permetterà più di vedere sua figlia. Nel frattempo, Oylum confida a Zeynep che devono trovare un altro medico per l'aborto, poiché Behram ha minacciato quello che l'aveva visitata…