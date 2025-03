Tradimento, anticipazioni puntata pomeridiana 23 marzo 2025

Ozan tenta di uccidere Tarik spingendolo giù da una scogliera, ma l’intervento tempestivo di Guzide lo ferma. Dopo che Ozan si allontana, Guzide finge di voler portare a termine l’opera, ma alla fine salva Tarik, promettendogli però che lo ridurrà in rovina.

Nel frattempo, Tarik scopre che i suoi figli hanno chiesto di cambiare cognome e, per vendicarsi, decide di diseredarli. Lo fa inviando loro il testamento e annunciando pubblicamente la sua decisione tramite una diretta streaming. Tuttavia, lascia uno spiraglio aperto: sarebbe disposto a fare un passo indietro solo se Guzide accettasse di concedergli il divorzio e licenziasse Elmas.

Guzide comprende che è giunto il momento di cambiare strategia e incarica Elmas di scoprire l’origine del denaro di Tarik, con l’obiettivo di incastrarlo nei suoi traffici illeciti e farlo arrestare. Elmas accetta, ma la avverte che avrà bisogno di alleati potenti. Così, Guzide si rivolge a Oltan e gli propone di unire le forze contro Tarik, mettendo da parte le loro ostilità.

Oylum, nel frattempo, si reca da Selin per affrontarla e insultarla per il suo comportamento. Selin, sopraffatta dal senso di colpa, si sente in difficoltà per i sentimenti che sta sviluppando per Tolga.

Grazie al tracciamento del telefono di Tarik, Guzide, Oltan ed Elmas scoprono che l’uomo è coinvolto nel contrabbando di opere d’arte provenienti dalla Siria. Intuendo che qualcosa sta accadendo alle sue spalle, Tarik, attraverso un suo collaboratore, viene a sapere degli incontri segreti tra Guzide, Oltan ed Elmas. Per ottenere ulteriori informazioni, decide di fare pressione su Umit sfruttando il suo amore per sua figlia.

Successivamente, Tarik invia un video di Deniz a Umit, minacciandolo: se non collaborerà, non potrà mai più rivedere sua figlia. Alla fine, Umit cede e avverte Tarik dell'imminente blitz nel suo magazzino. Grazie a questa soffiata, Tarik riesce a svuotarlo in tempo, evitando così di essere smascherato…