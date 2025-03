Tradimento, anticipazioni puntata prima serata 23 marzo 2025

Zelis invita Ozan a cena per presentargli sua madre, ma lui rifiuta con gentilezza, spiegandole che, dopo tutto ciò che è successo, deve restare accanto alla sua famiglia. Nel frattempo, Oltan si accorge di aver perso il video di Kaan, che prova che il ragazzo è ancora vivo. La chiavetta USB contenente il file viene recapitata a Tolga, che decide di raccontare tutta la verità a Guzide.

Guzide scopre anche che Umit le ha mentito sul suo lavoro: invece di recarsi in ufficio, passava il tempo nella vecchia casa a produrre creme. Quando i due vanno sul posto, trovano l’abitazione sottosopra e inizialmente pensano a un furto. In realtà, si tratta di una messinscena orchestrata da Yesim e Ilknur, che hanno venduto alcuni beni per guadagnare soldi, facendo credere di essere state derubate.

Poco dopo, le due donne vengono a sapere che Tarik ha diseredato Ozan e Oylum, designando Oyku come unica erede. Sebbene inizialmente entusiasta, Yesim inizia a preoccuparsi.

Tolga si reca da Guzide per mostrarle il video di Kaan, rassicurandola sul fatto che Ozan non è un assassino come tutti credevano, ma è stato vittima di un piano orchestrato dal padre per ricattarlo. Quando Ozan scopre la verità, furioso, vuole affrontare Oltan, ma Tolga lo ferma, consigliandogli di fingere di non sapere nulla, così potrà raccogliere prove contro il padre e incastrarlo.

Oltan è ancora sulle tracce di Ibo. Abdus scopre che l’ultimo posto in cui è stato Ibo è l’ufficio di Tarik, così i due vi si introducono per recuperare le chiavette USB.

Tarik viene colpito da un infarto e finisce in terapia intensiva. Oylum decide di andare a trovarlo, ma appena Yesim la vede, la caccia dalla stanza. Tra le due scoppia un litigio, che viene interrotto dall’intervento di Behram.

Tolga affronta suo padre, rivelandogli di essere a conoscenza del video di Kaan e Lara. Lo insulta per le sue azioni e prende definitivamente le distanze da lui. Nel frattempo, Yesim si introduce nell’ufficio di Tarik, ma lo trova perfettamente in ordine. Approfittando delle telecamere oscurate, ruba denaro dalla cassaforte, alcuni telefoni e il computer portatile.

Tolga si presenta a casa di Oylum per chiederle perdono, ma lei lo ignora e rientra senza rivolgergli la parola. All'uscita, Tolga incrocia Behram e gli giura che riconquisterà Oylum. Poco dopo, prende la decisione di lasciare Selin, rendendosi conto di non provare nulla per lei…