Tradimento anticipazioni: Zeliş braccata da Oltan, ecco perché

Brutto quarto d’ora per la giovane Zeliş (Selin Kahraman) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. La figlia di İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan), zia di Yeşim Denizeren (Asena Girişken), verrà infatti braccata dagli uomini del suo capo Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender). E ciò per un motivo ben preciso…

Tradimento, news: Zeliş scopre la verità su Ozan

La storyline comincerà nel momento in cui Zeliş scoprirà che il fidanzato Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) è il figlio di Güzide Özgüder (Vahide Perçin), ossia l’ex moglie di Tarık (Mustafa Uğurlu), l’uomo che ha fatto soffrire tanto la cugina Yeşim. Visto che si troverà ad assistere ad un vero e proprio litigio tra le tre donne, Zeliş scoprirà dunque con estremo sgomento che la madre Ilknur e Yeşim hanno venduto alcuni oggetti di proprietà di Güzide.

Dato che Ozan sembrerà non volere avere più nulla a che fare con lei, credendo erroneamente di essere stato sedotto soltanto per spiare la sua famiglia, Zeliş si porrà come obiettivo quello di restituire a Güzide la somma equivalente ai beni venduti da Ilknur e Yeşim.

Per procurarsi tutti i soldi necessari, Zelis accetterà dunque una missione pericolosa che le affiderà Oltan: portare in Thailandia un prestigioso collier di contrabbando. Un compito simile a quelli già svolti in passato, prima di conoscere Ozan.

Tradimento, trame: Zeliş fa pace con Ozan e…

Pur consapevole di rischiare l’arresto, Zeliş si spingerà quindi fino all’estero, ma per fortuna tornerà sana e salva in Turchia. Attraverso questo viaggio, la donna si procurerà il denaro da restituire a Güzide (per dimostrarle che non aveva cattive intenzioni con Ozan).

Non a caso, il gesto di Zeliş spingerà Ozan a tentare di riappacificarsi con lei. Tuttavia, appena arriverà a casa della donna, il giovane Yenersoy troverà Ilknur, che prenderà i soldi senza dire nulla alla figlia. Ciò perché deciderà di utilizzarli per saldare un suo vecchio debito.

Ad ogni modo, l’ennesima bugia di İlknur avrà le gambe corte. Nel bel mezzo di un ulteriore viaggio di lavoro, Ozan riuscirà a far nuovamente breccia nel cuore di Zeliş e si riappacificherà con lei, svelandole tra l’altro che ha restituito il denaro alla madre.

Zeliş andrà dunque su tutte le furie e caccerà di casa İlknur e Yeşim, appena la madre le confermerà che ha speso tutti i soldi. Partendo da questo, la faccenda si complicherà ulteriormente…

Tradimento, spoiler: Zeliş braccata da Oltan

Certo di potersi ormai fidare di lei, Ozan svelerà a Zeliş che intende far crollare l’impero criminale di Oltan, a partire dai gioielli che trasporta all’estero con dei “messaggeri”. Notizia che farà gelare il sangue a Zeliş, la quale farà finta di niente. Almeno fino a quando Mesut, il miglior amico di Ozan, non ascolterà per caso un suo dialogo con Oltan e capirà che è lei la messaggera che Yenersoy sta cercando di individuare.

Dopo alcuni momenti di tensione con Mesut e rifiutandosi di credere all’idea che la fidanzata sia coinvolta, Ozan dovrà dunque arrendersi all’evidenza ed affronterà Zeliş, che confermerà tutto quanto. Ad ogni modo, Zeliş ammetterà di essere stanca dei continui ricatti di Oltan ed accetterà di aiutare Ozan ad incastrarlo.

Purtroppo per lei, l’assistente commetterà però una serie di passi falsi e verrà presto beccata da Kaşifoğlu, che le sguinzaglierà contro uno dei suoi uomini. In cerca di un posto in cui stare, dato che non potrà certamente tornare nel suo appartamento, Zeliş chiederà dunque aiuto a Ozan, che deciderà di ospitarla a casa sua nascondendo però tutto quanto alla madre Güzide.

Resta dunque da capire come evolverà la spinosa vicenda…