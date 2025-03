Tradimento, trama 18 marzo: Tarik finge di essere Sezai…

Guzide attende con impazienza un messaggio che tarda ad arrivare, finché Tarik, dopo aver sottratto il cellulare a Sezai, le scrive fingendosi lui e informandola di essere atterrato in Canada. Nel frattempo, Yesim e Ilknur restano al freddo in casa e chiedono a Tarik di riattivare le utenze. Quando lui si dimostra incapace di farlo, Yesim scopre con sorpresa che l’abitazione non è intestata a Tarik, come pensava, ma a un suo cliente, Kadir… Seguici su Instagram.